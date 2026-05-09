Triračių sporto bendruomenės palaikymo bėgime švietė šypsenų saulės

Į bendrą ratą kartu su triračiais bėgančiais „Frame Running LT“ sportininkais stojo ir savo gerąja energija dalinosi visas būrys bendraminčių. Bėgimo dalyviai Vingio parke judėjo tuo pačiu ratu, bet kiekvienas savo būdu, savo tempu ir pagal savo jėgas. Kas įveikė vieno rato (500 m) distanciją, kas ir daugiau, svarbiausia – su gera nuotaika ir prasminga mintimi.
Padrąsinti aktyvių ir savo pasiekimais parasporte jau garsinančių Vilniaus bei Lietuvos vardą triratininkų komandos bei tarti sveikinimo žodį renginio svečiams atvyko Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Vytautas Mitalas. Be to, jis renginio dalyviams pristatė daug dėmesio sulaukusią Vilniaus žmonių su negalia sporto organizacijų rėmimo programą.
Tarp triračių sporto bendruomenės palaikytojų – ir Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Normantė bei projektų vadovė Aušrinė Bučinskytė. Šios organizacijos leidžiamas, paralimpinio judėjimo aktualijas apžvelgiantis žurnalas „Paralimpietis“ papildė bėgimo dalyvių krepšelius.
Prie palaikymo bėgimo dalyvių prisijungė ir ilgamečių Lietuvos triračių sporto asociacijos rėmėjų – UAB „Kietaviškių gausa“ atstovai, ir tik prieš porą metų su triratininkų komanda susipažinusio fotografo ir keliautojo Mariaus Jovaišos šeima, ir pirmąkart triratį išvydę jaunieji „Energus talentų akademijos“ dviratininkai.
Ne viename palaikymo bėgime dalyvavusiai ir galop savo bėgimo iniciatyvą Vilniaus miestiečiams pristatyti išdrįsusiai „Frame Running LT“ komandai pavyko parodyti, kad sporte nėra ribų: judėti, dalyvauti, jaustis oriai ir pasiekti savąją pergalę gali kiekvienas. Bendrystė ir vienybė yra galinga jėga. Ir ši jėga įkvepia drąsos Lietuvos bėgikus su triračiais riedėti link didžiausios savo svajonės – startuoti Paralimpinėse žaidynėse Los Andžele 2028 m.
Palaikymo bėgimo „Kartu – vienu ratu“ organizatoriai negailėjo dėkingumo žodžių palaikiusiems dalyviams, savanoriams prie renginio išsipildymo prisidėjusiems:
rėmėjams Vilniaus miesto savivaldybei ir Europos Sąjungai (Atviros Lietuvos fondo programa VEIKIAM); renginio informaciniam partneriui „Lrytas“; renginio partneriui VšĮ „Vilniaus miesto parkai“; prizų bėgimo dalyviams steigėjams: „Hohes C“ ir UAB „Druskininkų RASA“ ; „Parateam Lietuva“ ir „Tapk čempionu“ komandoms.