„Vilnius Trail Run“: prakiuręs dangus netrukdė bėgikams gerinti trasų rekordus

Startas – 6 valandą ryto
Ankstų šeštadienio rytą, 6 valandą, prie Kalnų parke įrengtos staro linijos stojo dviejų ilgiausių didžiausios Vilniaus bekelės bėgimo šventės distancijų – 70 km ir 108 km – dalyviai.
„Vilnius Trail Run“ 108 km bėgimo, kuriam suteiktas tarptautinis IAU „Trail Label“ statusas, nugalėtoju tapo Vaidas Žlabys, trasą įveikęs per 9 val. 31 min. 58 sek. Jis beveik 40 min. pagerino pernai šią distanciją greičiausiai įveikusio Edvardo Moseikos laiką. Latvis Janis Magdalenoks trasoje užtruko 10 val. 10 min. 49 sek. ir finišavo antras. Trečią vietą iškovojo Jonas Narkeliūnas (10 val. 36 min. 1 sek.).
„Mano šiandienos tikslas buvo įveikti trasą greičiau nei per 10 valandų. Smagu, kad pavyko tai padaryti. Spėju, kad prie to prisidėjo ir prastas oras. Bėgti tokiomis sąlygomis man yra lengviau“, – po finišo kalbėjo V. Žlabys.
Jis negailėjo komplimentų ir „Vilnius Trail Run“ trasai. „Esu ne kartą bėgęs atskiruose šios trasos atkarpose, tačiau visos įveikęs dar nebuvau. Galiu pasakyti, kad ši Vilniaus trasa yra labai graži, net unikali. Trail bėgime esu jau 20 metų, bet tai pirmas kartas karjeroje, kuomet atrodė, kad tuo pačiu metu bėgi ir mieste, ir gamtoje“.
Moterų 108 km bėgime niekas neprilygo Viktorijai Kalvelytei, kuri trasoje užtruko 11 val. 21 min. 30 sek. Po jos finišo liniją kirto Vaiva Marcinkevičienė (11 val. 40 min. 35 sek.) ir Aistė Kulvinskaitė (14 val. 26 min. 5 sek.).
„Kartais žmogui reikia išeiti iš komforto zonos, pasitikrinti savo galimybių ribas. Bėgti lyjant lietui man yra turbūt dvigubai sunkiau. Neslėpsiu, bėgdama turėjau įvairių minčių, bet neleidau sau pasiduoti. Ir tuo dabar labai džiaugiuosi, esu labai laiminga“, – sakė V. Kalvelytė.
Trasos rekordas – ir 70 km bėgime
70 km bėgime, kuris buvo ir oficialus Lietuvos bekelės bėgimo čempionatas, visus varžovus aplenkė vilnietis Arnas Šimonis. Trasoje jis užtruko 6 val. 22 min. ir 51 sek., o tai yra ir naujas šios „Vilnius Trail Run“ distancijos rekordas.
„Pernai Vilniuje bėgau 108 kilometrus, o šiemet pasirinkau trumpesnę distanciją. Iš esmės todėl, kad būtent šis bėgimas buvo klasifikuotas kaip Lietuvos čempionatas. Tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad pavyko aplenkti visus varžovus ir iškovoti čempiono titulą. Man tai labai svarbu“, – po finišo sakė A. Šimonis.
Paklaustas ar šeštadienio oras buvo jo draugas ar priešas, A. Šimonis nedvejojo.
„Man – draugas. Bėgti tokiu oru yra lengviau nei, pavyzdžiui, kaitinant saulei. To, aišku, nepasakysi apie žiūrovus. Palaikymo trasose šiemet buvo kiek mažiau nei pernai. Bet tai yra savaime suprantama – kam norisi lįsti iš šiltų namų tokiu oru“, – pasakojo vilnietis.
„Kiek rizikavau, pasirinkęs bėgti plento, o ne bekelės batais. Todėl nuo poros statesnių nuokalnių čiuožiau lyg su rogutėmis. Bet viskas baigėsi gerai, džiaugiuosi iškovotu titulu. Kol kas savijauta nebloga, nors jaučiu, kad pamažu ji prastėja – imu stingti, pradeda traukti raumenis. Bet čia jau mūsų sporto specifika ar rutina. Iš patirties žinau, kad atsigavimui prireiks bent poros dienų“, – sakė A. Šimonis, po poros mėnesių planuojantis dalyvauti 100 mylių trail bėgime Graikijoje, Pirėnų kalnuose.
Antrąją vietą 70 km distancijoje užėmė Aurimas Brazauskas, nuo nugalėtojo atsilikęs kiek daugiau nei 10 minučių. Distancijoje jis sugaišo 6 val. 33 min. ir 16 sek. Trečias liko Donatas Kojala (6 val. 54 min. 11 sek.).
Tarp moterų šioje trasoje niekas neprilygo Aušrai Sobutienei, kuri artimiausią varžovę aplenkė daugiau nei 2 valandomis. Jos laikas – 7 val. 16 min. 11 sek. Antroji finišo liniją kirto Milena Andrukaitytė (9 val. 45 min. 27 sek.), trečioji vieta atiteko viešniai iš Latvijos Sanitai Zatei (9 val. 53 min. 7 sek.).
42 km distancijoje – olimpiečio triumfas
42 km distanciją pirmasis įveikė Remigijus Kančys. 2016 metų Rio olimpinių žaidynių dalyvis šioje „Vilnius Trail Run“ trasoje užtruko 3 val. 10 min. 34 sek. ir ženkliai aplenkė prizininkais likusius vokietį Valentiną Maierį (3 val. 54 min. 56 sek.) ir italą Diego Maccarellį (3 val. 55 min. 6 sek.).
Moterų grupėje greičiausia buvo Viktorija Senūteinė – 3 val. 37 min. 52 sek. Antrąją vietą iškovojo Skaistė Kašėtaitė-Meižikienė (3 val. 57 min. 18 sek.), o trečia liko Jolanta Valentienė (4 val. 24 min. 31 sek.).
Perpus trumpesnėje – 21 km trasoje – visus varžovus aplenkė Tomas Bizimavičus (1 val. 35 min. 6 sek.). Antrasis finišo liniją kirto Arūras Tamašauskas (1 val. 37 min ir 34 sek.), iš karto po jo finišavo Rokas Semašką (1 val. 39 min. 9 sek.).
Moterų grupėje nugalėjo Inga Bartkė (1 val. 53 min. 7 sek.), aplenkusi Justiną Szczepanczyk (1 val. 57 min. 26 sek.) ir Eveliną Palikšę (1 val. 58 min. 20 sek.).
Bėgikai – iš viso pasaulio
„Vilnius Trail Run“ trasas šiemet išbandė bėgikai iš Brazilijos, Indijos, Azerbaidžano, Pakistano, Pietų Korėjos, JAV, D. Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos, Sakartvelo, Turkijos, kitų valstybių.
Jie galėjo rinktis vieną iš 8 trasų: 400 metrų (vaikams), 1.8 km, 4 km (su 110 m pakilimu), 15 km (bėgimas su 362 m pakilimu ir ėjimas), 21 km (bėgimas su 572 m pakilimu ir ėjimas), 42 km (su 1144 m pakilimu), 70 km (su 1667 m pakilimu) ir 108 km (su 2324 m pakilimu).
Be bėgimo, renginyje buvo ir dvi šiaurietiško ėjimo distancijos – 15 km ir 22 km.