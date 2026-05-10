Jau po pirmojo varžybų etapo Lietuvos delegacija neteko penkių atstovų. Tapo aišku, kad moterų svorio kategorijoje 50–54 kg medalių nebus, nes Gintarė Akelaitytė ir Nokoleta Tomaševič baigė pasirodymą. Taip pat vyrų svorio kategorijoje 70–80 kg savo pasirodymus po pirmųjų dvikovų baigė Domantas Norkus bei Donatas Zeigis.
Sakartvele praėjusiais metais Vengrijoje iškovotus čempionų titulus gina keturi mūsų šalies kiokušin karatė atstovai – svorio kategorijoje virš 90 kg pirmąją vietą siekia nepaleisti iš rankų Naujosios Akmenės sportininkas Paulius Žimantas, svorio kategorijoje iki 50 kg – kaunietė Brigita Svinkūnaitė, svorio kategorijoje iki 65 kg – anykštėnė Aneta Meškauskienė, virš 65 kg – pasaulio čempionė Brigita Gustaitytė.
Šeimininkai kartvelai kovoms išstatė 27 dalyvius, o prie gausiausių delegacijų priskiriama Ukraina ir Lenkija tai pat turi po 20 meistrų.
Iš viso varžybose ant tatamio žengs 22 šalių pasiuntiniai.
Europos kiokušin karatė čempionato rezultatai:
Moterys
Svorio kategorija iki 50 kg
Aštuntfinalis: Brigita Svinkūnaitė – Rafaela Tsakiri (Graikija) 5:0
Ketvirtfinalis: B. Svinkūnaitė – Lili Bihari (Vengrija)
Aštuntfinalis: Aytaj Hajizada (Azerbaidžanas) – Talina Clavaitė, po pratęsimo 5:0.
Ketvirtfinalis: T. Clavaitė – Olivija Kurzatkowska (Lenkija)
50–54 kg
Aštuntfinalis: Gintarė Akelaitytė – Ana Izdebska (Ukraina) 0:5.
Aštuntfinalis: Nikoleta Tomaševič – Yordana Zhdaniuk (Ukraina) 0:4
54–59 kg
Aštuntfinalis: Justyna Vabalis – Marija Estevan (Ispanija)
Aštuntfinalis: Dorota Širma – Katarzyna Czernyk (Lenkija) 0:5
59–65 kg
Aštuntfinalis: Paulė Lavrinovičiūtė – Anna Yaroshynska (Lenkija) 4:0
Aštuntfinalis: Aneta Meškauskienė – Maria Jose Garcia (Ispanija), po pratęsimo 4:0.
Virš 65 kg
Aštuntfinalis: Brigita Gustaitytė – Bikem Ozturk (Turkija)
Aštuntfinalis: Marija Sekunda –
Vyrai
Svorio kategorija iki 60 kg
Aštuntfinalis: Vilius Lipnickas – Sczabolcsas Soltezsas (Vengrija) 5:0
Ketvirtfinalis: V. Lipnickas – Mykhailo Naumchykas (Ukraina)
Danielius Janovičius – Lasha Shantadze (Sakartvelas)
60–70 kg
Aštuntfinalis: Gratas Tamošiūnas – Mathieu Hanseris (Prancūzija) 5:0
Tautvydas Šniaukas – Dmitri Mskhadze (Sakartvelas)
70–80 kg
Aštuntfinalis
Domantas Norkus – Marekas Odzeniakas (Lenkija) 0:4
Donatas Zeigis – Gergeley Fekete (Vengrija) 0:3.
80–90 kg
Aštuntfinalis
Orestas Abazorius – Nika Negervadze (Sakartvelas)
Laurynas Vaičikauskas – Olehas Kramarenka (Ukraina)
Virš 90 kg
Aštuntfinalis
Eventas Gužauskas – Mate Baranyai (Vengrija)
Paulius Žimantas – Kristofas Vancsekas (Vengrija)