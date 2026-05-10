Netikėta žinia iš Batumio – į Lietuvą 2027-siais atkeliauja Europos kiokušin karatė čempionatas

Europos kiokušin karatė federacijos (EKO) vadovas Remigiuszas Karpinski ant pakylos pasikvietė Lietuvos delegaciją ir vieną iš Europos karatė vadovų Romą Vitkauską ir įteikė EKO vėliavą.
Tapo aišku, kad šeštadienio vakarą organizacijos vienbalsiu sprendimu Lietuvai buvo skirta rengti 2027-ųjų Europos čempionatą.
Šeštadienio vakarą Batumyje buvo nutarta, kad Vilniuje vyks keturių amžiaus grupių Europos pirmenybės – nuo šešiolikmečių iki suaugusiųjų.
Susiję straipsniai
Turnyras bus surengtas preliminariai balandžio 30-gegužės 2 dienomis didžiausioje Vilniaus arenoje „Arena Vilnius“.
Pastarąjį kartą Europos čempionatas mūsų šalyje buvo rengiamas 2019-siais, tačiau tada ant tatamio kovojo tik jaunimas ir suaugusieji.
Šių metų pirmenybėse Sakartvelo Batumyje varžėsi 22 šalių sportininkai.