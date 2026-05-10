Mūsų šalies kovotoja neleido nė minutei varžovėms pagalvoti apie galimą pergalę prieš ją ir užtikrintai laimėjo svorio kategorijos iki 50 kg akistatas, kaskart oponentes palauždama 5:0.
Tai jau penktasis kartas iš eilės, kai B. Svinkūnaitei pavyko triumfuoti Europos kiokušin karatė pirmenybėse – per penkis metus nė karto varžovėms nepavyko jos įveikti. Tačiau sužinojusi, kad kitąmet Europos čempionatas vyks Vilniuje, sportininkė jau Batumyje išsikėlė sau naują užduotį – laimėti šešis titulus iš eilės.
„Man labai džiugu, kad su šiuo penktuoju titulu aš nenuvyliau tiek savęs, tiek ir trenerio. Ir Lietuvos – man tai labai svarbu. Bet kas įdomiausia – aš ėjau į finalą žinodama, kad aš jį laimėsiu. Bet reikėjo tai sau pasakyti ir tai padaryti“, – šypsodamasi kalbėjo B. Svinkūnaitė.
– Tai viską viską jums lėmė labiau psichologinis pasirengimas, o ne fizinis?
– Žinokite, psichologiniam pasirengimui skyriau daugiausiai dėmesio. Nes laimėti titulą yra lengva, o va išlaikyti tą titulą penkis kartus – tai yra kur kas sunkiau. Ir dar kartą, ir dar kartą bandau sau pasakyti – aš juk geriausia. Ir tos mano mintys pildosi.
– Jei kalbėtume apie šio čempionato dvikovas – kurią išskirtumėte kaip sunkiausią?
– Gal nepasakysiu, kad turėjau labai daug sunkių kovų – tikrai per turnyrų istoriją turėjau ir sunkesnių. Nežinau kodėl, bet nuo pirmosios dvikovos jaučiau įtampą ir stengiausi koncentruotis tik ne į taktikas.
Nes jas visas atmintinai žinau – turi tam tikrą sąsiuvinį, kuriame viską apie kovas esu parašiusi. Bet ten ir yra apie psichologiją. Aš rašiau sau apie tai. Tai šįkart vėl paėmiau ir perskaičiau – sunkiausia šiandien buvo su savimi kovoti, nes jautėsi ta įtampa. Šiandien man reikėjo labiau save nugalėti, nei varžoves.
– Tai šiuo atveju, gal svarbesnis yra šis penktasis čempionės titulas. Ar pirmasis aukso medalis?
– Svarbiausia, kad turiu galimybę perlipti per save. Aš manau, kad svarbiausia yra tobulėti – ne tik karatė, bet visomis prasmėmis. Po kiekvieno čempionato suprantu, kad kažką savo gyvenime pridėjau, tapau geresne savęs versija.
– Paskelbta, kad kitas čempionatas vyks Lietuvoje...
– Tikrai? Nežinojau. Tai teks tada šeštą kartą iš eilės laimėti Europos čempionės laurus. Jei Lietuvoje, pasikviesiu visą šeimą į varžybas, kad stebėtų tai.