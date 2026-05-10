Slaptą sąsiuvinį turinti Europoje nenugalimoji karatistė B. Svinkūnaitė netikėtai davė dar vieną pažadą Specialiai Lrytas.lt, Batumis

2026 m. gegužės 10 d. 19:57
„Visa diena buvo įtempta ir finalas, natūralu, buvo iš esmės sunkiausias. Bet svarbiausia, kad laikiausi trenerio sukurto plano. Ir savo plano laikiausi – laimėti penktą kartą iš eilės“, – po triumfo Batumyje vykusiame Europos kiokušin karatė čempionate aiškino penkiskart iš eilės Senojo žemyno laimėtoja Brigita Svinkūnaitė.
Mūsų šalies kovotoja neleido nė minutei varžovėms pagalvoti apie galimą pergalę prieš ją ir užtikrintai laimėjo svorio kategorijos iki 50 kg akistatas, kaskart oponentes palauždama 5:0.
Tai jau penktasis kartas iš eilės, kai B. Svinkūnaitei pavyko triumfuoti Europos kiokušin karatė pirmenybėse – per penkis metus nė karto varžovėms nepavyko jos įveikti. Tačiau sužinojusi, kad kitąmet Europos čempionatas vyks Vilniuje, sportininkė jau Batumyje išsikėlė sau naują užduotį – laimėti šešis titulus iš eilės.
„Man labai džiugu, kad su šiuo penktuoju titulu aš nenuvyliau tiek savęs, tiek ir trenerio. Ir Lietuvos – man tai labai svarbu. Bet kas įdomiausia – aš ėjau į finalą žinodama, kad aš jį laimėsiu. Bet reikėjo tai sau pasakyti ir tai padaryti“, – šypsodamasi kalbėjo B. Svinkūnaitė.
– Tai viską viską jums lėmė labiau psichologinis pasirengimas, o ne fizinis?
– Žinokite, psichologiniam pasirengimui skyriau daugiausiai dėmesio. Nes laimėti titulą yra lengva, o va išlaikyti tą titulą penkis kartus – tai yra kur kas sunkiau. Ir dar kartą, ir dar kartą bandau sau pasakyti – aš juk geriausia. Ir tos mano mintys pildosi.
– Jei kalbėtume apie šio čempionato dvikovas – kurią išskirtumėte kaip sunkiausią?
– Gal nepasakysiu, kad turėjau labai daug sunkių kovų – tikrai per turnyrų istoriją turėjau ir sunkesnių. Nežinau kodėl, bet nuo pirmosios dvikovos jaučiau įtampą ir stengiausi koncentruotis tik ne į taktikas.
Nes jas visas atmintinai žinau – turi tam tikrą sąsiuvinį, kuriame viską apie kovas esu parašiusi. Bet ten ir yra apie psichologiją. Aš rašiau sau apie tai. Tai šįkart vėl paėmiau ir perskaičiau – sunkiausia šiandien buvo su savimi kovoti, nes jautėsi ta įtampa. Šiandien man reikėjo labiau save nugalėti, nei varžoves.
– Tai šiuo atveju, gal svarbesnis yra šis penktasis čempionės titulas. Ar pirmasis aukso medalis?
– Svarbiausia, kad turiu galimybę perlipti per save. Aš manau, kad svarbiausia yra tobulėti – ne tik karatė, bet visomis prasmėmis. Po kiekvieno čempionato suprantu, kad kažką savo gyvenime pridėjau, tapau geresne savęs versija.
– Paskelbta, kad kitas čempionatas vyks Lietuvoje...
– Tikrai? Nežinojau. Tai teks tada šeštą kartą iš eilės laimėti Europos čempionės laurus. Jei Lietuvoje, pasikviesiu visą šeimą į varžybas, kad stebėtų tai.
