Batumyje vykusiame Europos kiokušin karatė čempionate svorio kategorijoje virš 65 kg lemiamoje akistatoje susigrūmė pasaulio ir Europos čempionė vilnietė Brigita Gustaitytė bei klaipėdietė Senojo žemyno čempionė Marija Sekunda.
Kovoje prireikė dviejų raundų po 3 minutes, po kurių paaiškėjo, kad trečią kartą Europos čempione tapo B. Gustaitytė.
„Maniau, kad bus dar vienas pratęsimas. Žinoma, jaučiau, kad esu geresnė kokias 15 sekundžių, bet maniau, kad reikės ir trečiojo dviejų minučių raundo. Planavome, kad kova vyks 9 minutes ir smagu, kad pavyko greičiau pabaigti“, – tikino B. Gustaitytė.
– Koks jausmas tapti jau 3 kartą Europos čempione? – buvo paklausta B. Gustaitytė.
– Labai geras tas jausmas. Man visi sakė, kad turi būti triskart čempione.
– Ne pirmas kartas, kai teko su M. Sekunda kovoti. Nustebino kažkas? Ar pažįstate vienas kitą kaip nuluptą?
– Taip. Mes kovojome prieš pusmetį Vengrijoje vykusiame Europos čempionate. Dabar man ji pasirodė labiau stipresnė – jautėsi jos stipresni smūgiai. Bent jau pradžioje... Tai mane nustebino.
Bet atsilaikiau, o viskas kitą vyko kaip visada. Mūsų kovos technika yra labai panaši – mes kaunamės iš labai arti, tai net teisėjas pasakė „jūs kovokite, o ne šokite“. Vadinasi, mūsų technika nepasikeitė iš esmės (juokiasi).
– Vasarą laukia Jūsų kvietimas į Japonijoje vykstantį įspūdingą turnyrą „Čempionų čempionai“. Rengėtės dabar Europai, ar labiau žiūrite į mūšius Japonijoje?
– Pagrindinis šių metų turnyras – kovos Japonijoje. Pakeliui norėjome pasibandyti čia. Tai buvo tokia stotelė, kur reikėjo pasitikrinti ištvermę, kad galėčiau sėkmingai pasirodyti Japonijoje.
Sakysime, nesu šimtu procentų geros sportinės formos, bet mes ją išlaikome, kad ją pakeltume iki reikiamo lygio vasarą. Šiaip, žinojome su trenere, kad šio čempionato finale kovosime su Marija Sekunda ir ruošiamės būtent tai kovai.
– Kitas Europos čempionatas vyks Lietuvoje, Vilniuje. Kokie jausmai ir ar sieksite dar vieno titulo namie?
– Dabar sakau, kad taip. Nes planuojame važiuoti kitais metais į pasaulio pirmenybes Japonijoje, tai reikės pereiti ir Europos pirmenybių Lietuvoje atranką.
Smagu, kad turnyras vyks Lietuvoje, ateis tikrai daug žmonių pasižiūrėti varžybų. Ten bus lyg ir spaudimas – juk namie teks kovoti, tačiau ir palaikymas bus geresnis. Kai už tave serga daug žmonių, tai tikrai padeda laimėti kovą.
– Ar turite dar kažkokius tikslus: esate ir Europos, ir pasaulio čempionė. Gal tik neturite tik planetos čempionės titulo absoliučioje svorio kategorijoje – taip vadinamoje karatė olimpiadoje.
– Taip. Sekantis žingsnis būtų kažką nuveikti pasaulio čempionate be svorio kategorijų. Ten pastarąjį kartą buvau šešta. Dabar norisi kuo geriau pasirodyti. Žinoma, kiek leis japonai žingsniuoti aukštyn (juokiasi). Bet tikslai ten bus aukščiausi.