Cirkas Rusijoje: P. Vanagas ir M. Drobiazko Pergalės dieną šoko su Raudonosios armijos uniformomis

2026 m. gegužės 11 d. 14:50
Lrytas.lt
Lietuvai nugarą atsukusi šalies dailiojo čiuožimo pora Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas toliau pataikauja Kremliaus režimui.
Šį kartą pora apie save priminė Čeliabinske vykusiame ledo šou „Atminties dienoraštis“. Šis renginys buvo skirtas Rusijoje švenčiamai Pergalės dienai.
M. Drobiazko ir P. Vanagas ne tik linksmino rusų publiką, bet tą darė vilkėdami Raudonosios armijos uniformas.
Pridedama, kad šį dvejų dienų ledo šou žiūrovai vėliau galės išvysti ir Maskvoje bei Sočyje.
Primename, kad 2023 metais iš M. Drobiazko buvo atimta kiek anksčiau jai išimties tvarka suteikta Lietuvos pilietybė. Tokį sprendimą komisija priėmė dėl rusės nulankumo Kremliui.
Rusijoje gyvenantis P. Vanagas kartu su D. Drobiazko prieš kelerius metus sulaukė šeimos pagausėjimo.
Dailiojo čiuožimo pora dažnai dalyvauja Tatjanos Navkos organizuojamuose renginiuose. Ji yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovo žiniasklaidai Dmitrijaus Peskovo žmona.
