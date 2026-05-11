UTMA skelbia apie netikėtą kontraktą – atskleidė, koks kovotojas prisijungė prie organizacijos

2026 m. gegužės 11 d. 13:55
UTMA organizacija tarpsezonio metu plečia savo sportininkų gretas – oficialiai pasiektas susitarimas su itin patyrusiu Brazilijos kovotoju Rodrigo Ferreira Guilherme, turinčiu pravardę „Mineiro“.
Organizacija su Rodrigo sudarė išskirtinį kontraktą – kovotojas artimiausiu metu Lietuvoje galės pasirodyti tik UTMA organizacijos ringe.
„UTMA yra didžiausia organizacija Lietuvoje. Esu labai laimingas dėl to, kad galėsiu būti to dalimi. Esu tikras, kad dabar, kaip kovotojas, esu geriausioje savo karjeros etape“, – teigė Rodrigo.
Rodrigo Mineiro jau yra puikiai pažįstamas Lietuvos kovinio sporto sirgaliams ir ne kartą pasirodęs kovose didžiausiose šalies arenose, taip pat yra į dvikovas stojęs ir Baltijos šalių sostinėse.
Įdomu ir tai, kad brazilas jau yra susitikęs ir su UTMA organizacijoje įsitvirtinusiais kovotojais, tokiais kaip Mindaugas Narauskas ar Raimondas Krilavičius.
Rodrigo savo patirtį kaupė įvairiose Europos kovinio sporto organizacijose, tačiau itin didelį patirties bagažą turintis brazilas spėjo savo talentus pademonstruoti ir aukščiausio lygio organizacijose – „Enfusion“ ir „Glory“.
Tiesa, savo karjeros metu Rodrigo pagarsėjo ne tik dėl kovų ringe, bet ir dėl savo charakterio ir kuriamo šou už ringo ribų – „Mineiro“ bet kada gali tapti nenuspėjamu prieš kovą ir jos metu.
Į kikbokso ringą pasiruošęs žengti Rodrigo savo įgūdžių arsenale turi ir dažnai nematomų ginklų rinkinį.
„Nustebinsiu visus sirgalius, nes žinau, kaip galiu būti puikus kikboksininkas. Iš manęs galima tikėtis bet ko. Esu stebinantis kovotojas – galiu nustebinti savo priešininką ir sirgalius. Parodysiu sirgaliams tai, ko jie dar nėra matę – kapueira, karatė triukus ir nokautus. Tam aš čia ir esu“, – teigė Rodrigo.
Brazilas UTMA organizacijoje dar neturi nustatytos debiuto datos, tačiau yra planuojama, kad Rodrigo kausis kikbokso kovose, o jo svorio kategorija gali būti nustatyta 77–81 kg ribose.
„Atlikinėjant vasaros namų darbus ruošiamės ir pildome sudėtį. Norime, kad lietuviai turėtų dar daugiau tarptautinių iššūkių, o organizacija turėtų kuo platesnį ir stabilų kovotojų pasirinkimą būsimiems turnyrams. Mineiro Lietuvoje tikrai yra žinomas kaip vienas iš geresnių šou kūrėjų prieš kovą, matome, kad čia mūsų požiūriai sutapo ir dabar jis yra mūsų kovotojų gretose“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
