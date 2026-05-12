Čiuožimo federacijoje – karas be taisyklių: „Užsivilkus okupantų uniformą, nebelieka nieko švento“

„Apgailestaujame, kad į tokią purviną ataką buvo įtraukti mūsų sportininkai ir treneriai. Ir visa tai – dėka žmonių, kurie daug metų buvo čiuožimo šeimos dalimi. Tačiau turbūt, užsivilkus okupantų uniformą, nebelieka nieko švento“, – buvo rašoma federacijos pranešime.
Net neabejojama, kad šie žodžiai buvo apeliuoti ir į L. Vanagienės sūnų Povilą Vanagą, kuris praėjusią savaitę viešai pasirodė su Raudonosios armijos uniforma.
Maža to, prie įrašo buvo prikabintas ir 18 skaidrių turintis paketas su pavadinimu „chronologija ir faktai“.
2025 m. lapkričio mėn.
Pradedamas išsamus federacijos veiklos auditas, apimantis 1996–2020 m. laikotarpį. Audito tikslas – finansinis, teisinis ir reputacinis vertinimas. Analizuojant archyvą ir rastus dokumentus, kyla įtarimų, kad galėjo būti pasisavintos, išgrynintos bei iššvaistytos įspūdingos pinigų sumos. Apie atliekamą tyrimą bei galimai neskaidrų finansų naudojimą informuojama L.Vanagienė.
2025 m. gruodžio 15 d. 19.50 val.
Gaunamas LČF vykdančiosios direktorės sportui L. Vanagienės prašymas atleisti ją iš darbo. Prašyme nurodoma, kad ji pageidauja būti atleista nuo 2026 m. kovo 2 d. (iškart pasibaigus Žiemos olimpinėms žaidynėms). Prašymas tenkinamas.
2026 m. kovo 28 d.
Kaune vykusiame Lietuvos čiuožimo federacijos GP etape buvusi federacijos vykdančioji direktorė L. Vanagienė klubų treneriams, teisėjams ir sportininkams pareiškia, kad netrukus spaudoje pasirodys įdomi informacija apie čiuožimo federaciją.
2026 m. balandžio 15 d. 09.58 val.
LRT tinklalapyje pasirodo buvusio Seimo nario R. Šarknicko straipsnis „Kas iš tikrųjų vadovauja čiuožimo federacijai“. R. Šarknickas įvardijamas kaip anoniminių skundų sporto kontrolierei ir Vaiko teisių tarnybai autorės bičiulis.
2026 m. balandžio 20 d. 10.38 val. Gautas raštas iš Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos. Pranešama apie pradėtą tyrimą „Dėl klubo „Svaja“ treniruotes lankančių vaikų teisių užtikrinimo“.
2026 m. balandžio 20 d. 11.25 val.
Gautas raštas iš ŠMSM sportininkų atstovės. Informuojama apie pradėtą tyrimą dėl galimų sportininkų teisių pažeidimų LČF. Nedelsiant informacija apie pradėtus tyrimus pasirodo informaciniuose portaluose, taip pat televizijoje ir kitose viešojo informavimo priemonėse.
2026 m. balandžio 21 d.
Federacijos klubų vadovai iš buvusios federacijos vykdančiosios direktorės sulaukia skambučių su užuominomis, už ką reikėtų balsuoti artėjančiuose federacijos vadovo rinkimuose, paaiškinant, kas nutiks, jei bus balsuojama „neteisingai“.
2026 m. balandžio 23 d.
Informacinėse priemonėse pasirodo straipsniai, kuriuose buvusi federacijos prezidentė kaltina federacijos vadovą spaudimu ir mobingu. Straipsniuose cituojama L.Vanagienė: M.Variakojytei, dažnu atveju vykdant vidinę atranką į olimpines žaidynes, už startus ir keliones į varžybas reikėdavo mokėti iš savo lėšų. Tai patvirtino ir pati M.Variakojytė:
„Visur vykdavau be jokios informacijos, nebuvo komunikacijos, viską sužinodavau paskutinę minutę. Pavyzdžiui, buvo pirmosios varžybos, mes turėjome patys už viską susimokėti ir tėtis turėjo viską nupirkti, kad išvažiuočiau į tas „Challenger“ varžybas, kurios priklauso vykdant vidinę atranką. Tai buvo labai įdomi situacija ir dar tikrai tokių būdavo“, – pasakojo olimpietė. Atskirą padėką ji išreiškė L.Vanagienei.
Lietuvos Respublikos ŠMSM viceministras Giedrius Grybauskas televizijos reportažo metu paskelbia, kad apie skundus LČF atžvilgiu ministerijai buvo žinoma jau seniai, tačiau apie tai nebuvo viešai skelbiama, nes buvo baiminamasi federacijos keršto sportininkės atžvilgiu.
2026 m. balandžio 27 d.
Informacinėse priemonėse pasirodo straipsniai apie Aleksandros Golovkinos-Dolinskės pareiškimą, kad ji ketina atstovauti Didžiajai Britanijai. Daugkartinė Lietuvos čempionė teigia, kad tokį sprendimą priėmė dėl situacijos Lietuvos čiuožimo federacijoje. A.Golovkina-Dolinskė pareiškė, kad santykiai su federacija dar labiau pablogėjo po 2025 m. negauto finansavimo. Nuo to laiko, kaip ji teigia, ji patyrė nuolatinį emocinį spaudimą, žeminantį ir nepagarbų federacijos elgesį bei bendravimą. Atskirą padėką ji skiria trenerei L.Vanagienei. Taip pat nurodo, kad jos teiginiai yra pagrįsti įrodymais.
2026 m. balandžio mėn.
Socialiniuose tinkluose ir portaluose prasideda kryptingas fake (liet. netikrų) profilių bei paskyrų, botų veikimas, su nepagrįstais kaltinimais ir žeminimais federacijai ir jos darbuotojams. 2026 m. gegužės 8 d. Informacinėse priemonėse pasirodo straipsniai, kurių antraštės skelbia, kad čiuožimo federacijai gresia rimti nemalonumai – pradėtas tyrimas dėl galimų finansinių pažeidimų.
Tuo tarpu Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) praneša sudaręs komisiją, kuri tirs Lietuvos čiuožimo federacijai skirtų lėšų panaudojimą. Įtariama, kad federacija galėjo ne pagal paskirtį panaudoti komiteto skirtą Olimpinio solidarumo stipendiją.
Sudaryta komisija, siekdama apsaugoti sportininkų interesus, daugiau detalių iki išvadų paskelbimo neatskleidžia. Federacija iš LTOK negavo nei jokių dokumentų, nei prašymų pateikti tam tikrą informciją.
2026 m. gegužės 8 d. 20.39 val.
Federacija sportininkų atstovei išsiunčia prašomą informaciją. Sportininkų atstovė turi pradėti tyrimą, aiškintis detales ir informuoti suinteresuotas puses.
2026 m. gegužės 10 d.
Socialiniuose tinkluose pasirodo anoniminiai pranešimai, kad jau pirmadienį iki pietų sportininkų atstovė paskelbs neigiamą sprendimą federacijos tyrime.
2026 m. gegužės 11 d. 12.49 val.
Sportininkų atstovė federacijai atsiunčia pranešimą, kad gavo dokumentus iš federacijos bei jau netrukus priims dalį sprendimo ir informuos federaciją. Sprendimas buvo priimtas po kelių minučių nuo momento, kai federacija iš sportininkų atstovės gavo patvirtinimą, jog ją pasiekė federacijos pateikti prašomi dokumentai.
2026 m. gegužės 11 d. 13.10 val.
Sportininkų atstovė viešai išplatina sprendimą. Sportininkų atstovės tinklalapyje pasirodo parengtas išsamus straipsnis apie priimtą sprendimą. Taip pat pateikiama nuoroda, kurioje galima perskaityti visą išsamų, 11 puslapių apimties sprendimą.
2026 m. gegužės 11 d. 13.30 val.
Federacija gauna sportininkų atstovės sprendimą.
Dėl Variakojytės
Gruodžio 16 d. su Medos Variakojytės treneriais buvo pradėtas derinti ir suderintas pasiruošimo olimpinėms žaidynėms planas. Plane, kuris buvo visiškai įgyvendintas, numatyta, kad federacija finansuoja stovyklas Rygoje ir Suomijoje, apmoka kineziterapeuto paslaugas, apgyvendinimą, maitinimą, dienpinigius, kelionių išlaidas, masažus, suknelių siuvimą, programų tobulinimo darbus bei ledo nuomą.
Treneriai buvo informuoti apie federacijos sprendimą, apie jį žinojo ir vykdančioji direktorė, kuri buvo atsakinga už M. Variakojytės pasiruošimo proceso koordinavimą. 2025 m. gruodžio 23 d. M. Variakojytė buvo asmeniškai telefonu informuota, kad ji vyks į olimpines žaidynes bei pasaulio čempionatą. Jai buvo išsamiai paaiškintos priežastys ir pristatytas valdybos sprendimas. M. Variakojytės pasiruošimui buvo skirta daugiau nei 15 000 eurų.
Dėl Golovkinos-Dolinskės
Aleksandrai Golovkinai-Dolinskei ir jos startams, numatytiems pagal atrankos kriterijus 2025 m. sezone, skirta beveik 5 000 eurų. Apie norą atstovauti Didžiajai Britanijai sportininkė laišku federaciją informavo dar 2026 m. sausio mėnesį, motyvuodama savo sprendimą tuo, kad jau seniai gyvena Anglijoje, ten mato savo ateitį ir turi nuolatinio gyventojo statusą.
Dėkodama federacijai už palaikymą ir skirtą finansavimą, laiške ji paprašė išduoti paleidžiamąjį raštą ir tai padaryti kuo greičiau, kad galėtų prasidėti perėjimo procesas.
Dėl klubo „Svaja“
Anoniminius skundus prieš federaciją įvairioms organizacijoms išsiuntė klubas „Svaja“. Norime labai aiškiai pažymėti, kad minimas klubas yra tik užregistruotas juridinis asmuo, kuris dėl neaiškių priežasčių ankstesnės federacijos vadovybės buvo įtrauktas į federacijos narių sąrašą.
Minimas klubas nevykdo jokios ūkinės-komercinės veiklos. „Svaja“ neturi nė vieno darbuotojo ir nė vieno sportininko. Minimo klubo vadovė R. Satkauskaitė dirba Elektrėnų savivaldybės sporto centre, kuris nėra federacijos narys.
Šioje biudžetinėje įstaigoje treniruojasi visi trenerės R. Satkauskaitės sportininkai, ten jai mokamas darbo užmokestis ir skiriamas finansavimas už sportininkų rengimą. Minėtas klubas buvo du kartus įspėtas, o jo narystė federacijoje dvejus metus iš eilės buvo suspenduota dėl klubo vadovės vykdomos federacijos vardo žeminimo politikos bei kitos trenerės, dirbančios Elektrėnų ledo rūmuose, mobingo. Lietuvos čiuožimo federacijos narių ataskaitinėje konferencijoje buvo nuspręsta klubą „Svaja“ suspenduoti. Sprendimas buvo priimtas vienbalsiai.
Be to, minima trenerė 2019 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimu buvo pripažinta kalta dėl vaiko sveikatos sutrikdymo treniruotės/stovyklos metu. Federacija yra gavusi ne vieną Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skundą dėl trenerės R. Satkauskaitės veiklos. Be vaikų teisių pažeidimų, dėl vieno iš minėtų skundų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba inicijavo tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo.
Dėl sportininkų informavimo
Išsakyti kaltinimai, kad federacija nekomunikuoja su treneriais ar sportininkais dėl artėjančių varžybų, neteikia informacijos ar kad apie viską sportininkai sužino paskutinę minutę, neturi jokio pagrindo.
Federacija prieš sezoną paskelbia apie numatomus turnyrus, sportininkų treneriai sudaro pasiruošimo planus ir numato startus. Būtent treneriai planuoja, kur sportininkai dalyvaus, bei apie tai informuoja sportininkus ir federaciją. Federacija ne tik nuperka skrydžių ar kelionių bilietus, bet ir išsiunčia sportininkams įlaipinimo korteles, rūpinasi jų transferu, užsako viešbučius bei skiria dienpinigius.
Dėl reputacinės žalos
Apgailestaujame, kad į tokią purviną ataką prieš pagaliau puikiai pradėjusią dirbti federaciją buvo įtraukti mūsų sportininkai, vaikai ir treneriai. Ir tai padarė žmonės, daug metų buvę čiuožimo šeimos dalimi.
Tačiau turbūt, užsivilkus okupantų uniformą, nebelieka nieko švento. Federacija, siekdama apginti savo reputaciją, pasitelks visas demokratinėje valstybėje numatytas teisines priemones ir jau yra pateikusi ieškinius teismams, užuot įsitraukusi į žeminančias diskusijas socialinėje erdvėje ar tendencingus straipsnius žiniasklaidoje.
Lietuvos čiuožimo federacijaLilija VanagienėPovilas Vanagas
