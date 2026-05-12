Mirė Lietuvoje kovojęs 38-erių sportininkas: prieš nelaimę – sukrečiantis vaizdo įrašas

„Mirė vienas iš Latvijos MMA judėjimo pradininkų. Reiškiame užuojautą šeimai. Robertai, prisiminsime tave kaip žmogų, kuris niekada nepasiduodavo ir laikėsi savo principų“, – rašė „Berserk MMA Latvia“.
Kovotojo mirtį gaubia ir nemažai paslapčių – prieš pat ją sportininkas pasidalino vaizdo įrašu, kuriame kalbėjo sukrečiančius žodžius.
„Aš bandžiau... Atsiprašau, viso gero“, – kalbėjo jis, pridurdamas, kad šiuo metu jis turi asmeninių problemų šeimoje ir kurį laiką nebus pasiekiamas.
R. Skujinis būdavo dažnas svečias ir Lietuvoje – jis varžydavosi KOK rengiamuose turnyruose.