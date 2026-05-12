Su Sovietų armijos kario uniforma šokęs P. Vanagas: „Laikas viską sustatys į savo vėžes“

2026 m. gegužės 12 d. 16:49
Lrytas.lt
Maskvoje gyvenanti šokėjų ant ledo pora Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas pasitenkindami užsivilko sovietų armijos kareivių aprangas, o pastarasis čia neįžvelgia nieko blogo.
Rusijoje švenčiamos Pergalės dienos proga Čeliabinske vykusiame ledo šou „Atminties dienoraštis“ pasirodė ir lietuvis P. Vanagas su M. Drobiazko.
Praeityje Lietuvai atstovavę dailiojo čiuožimo atstovai išsišiepę su Raudonosios armijos uniformomis linksmino vietinius.
Delfi žurnalistas Nerijus Povilaitis sugebėjo pakalbinti P. Vanagą, kuris savo veiksmų nesigaili.
„Laikas viską sustatys į savo vėžes. Kiekvienam iš mūsų teisėjas yra ponas Dievas. Man tai yra svarbiausia nuostata“, – portalui „Delfi“ sakė P. Vanagas.
Taip pat sportininkas kalbėjo, jog Lietuvoje liejasi neapykanta ir nesupratimas.
Primename, kad 2023 metais iš M. Drobiazko buvo atimta kiek anksčiau jai išimties tvarka suteikta Lietuvos pilietybė. Tokį sprendimą komisija priėmė dėl rusės nulankumo Kremliui.
Rusijoje gyvenantis P. Vanagas kartu su D. Drobiazko prieš kelerius metus sulaukė šeimos pagausėjimo.
Dailiojo čiuožimo pora dažnai dalyvauja Tatjanos Navkos organizuojamuose renginiuose. Ji yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovo žiniasklaidai Dmitrijaus Peskovo žmona.
