UTMA sudarė sutartį išskirtinę sutartį su Turkijos kovotoju

Su kovotoju organizacija sudarė išskirtinių teisių kontraktą – kovotojas artimiausiu metu Lietuvoje galės pasirodyti tik UTMA organizacijos ringe.
„Tai dar vienas svarbus žingsnis einant į priekį – ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulinėje rinkoje. Isa yra pripažintas kovotojas iš Turkijos, kuris tam tikru metu mokėsi ir gyveno Lietuvoje.
Isa turi ryšių su Lietuva, čia yra žinomas kovotojas, labai džiaugiamės šiuo pasirašymu“, – kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Žvilgsnis į I. Gocmeno istoriją UTMA ringe padeda suprasti tikrąjį kovotojo potencialą
I. Gocmenas UTMA organizacijoje debiutavo 2025 m. UTMA „Rising #1“ turnyre, kuriame turėjo antrajame raunde pripažinti Naglio Kanišausko pranašumą.
Tiesa, tą kartą Turkijos kovotojas į ringą žengė 84 kg svorio kategorijos kovoje.
Kai I. Gocmenas jau kovėsi 81 kg svorio kategorijoje, visi kovinio sporto aistruoliai galėjo pamatyti kito lygio talentą – turkas UTMA 13 turnyre praėjusių metų rugsėjį trečiajame raunde nokautavo Deividą Jemeljanovą ir tėškė rimtą paraišką ir iššūkį visai svorio kategorijai.
Būtent šioje, 81 kg svorio kategorijoje, I. Gocmenas ir kausis UTMA ringuose artimiausiu metu. Tai reiškia, kad ši svorio kategorija šiuo metu darosi bene labiausiai pripildyta alkanų ir itin talentingų kovotojų, o šiuo metu šios kategorijos čempiono titulą savo rankose turintis Mindaugas Narauskas per vasarą tikrai negalės atsipalaiduoti.
„Šis kovotojas UTMA 81 kg svorio kategoriją padaro viena konkurencingiausių kategorijų organizacijoje šiuo metu. Kaip žinome, šios kategorijos čempionas yra Mindaugas Narauskas, bet už jo stovi eilė alkanų vyrų: Ričardas Kulis, Deividas Jemeljanovas, Raimondas Aukštikalnis, Tomas Banskis, dabar tikrai ir Isa Gocmenas.
Tikimės, kad pasirašysime ir dar daugiau pajėgių kovotojų, ne tik iš Lietuvos. Tai yra didžiulė perspektyva, tikimės, kad ši kategorija išsprogs su savo jėga ir pamatysime jau rudenį ne vieną bekompromisę kovą tarp šių vyrukų“, – komentavo V. Gecas.
Priminsime, kad UTMA kovotojai į ringą sugrįš po vasaros pertraukos jau rugsėjo 26 d. UTMA 19 turnyre, kuriame Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys kausis pagrindinėje vakaro kovoje.