„Žaibas“ aštuntą kartą iš eilės tapo Lietuvos vandensvydžio čempionu

Finaliniame etape iš viso varžėsi šešios komandos – „Žaibas“, Vilniaus „Delfinas“, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus „Dzūkijos vandenis-ASC“, Klaipėdos „Baltija“ ir Rygos „Sharks“.
Elektrėnų ekipa grupės etape sutriuškino Rygos ir Alytaus klubus, bet sulaukė šiam turnyrui pasistiprinusių vilniečių pasipriešinimo – „Delfinas“ nugalėtas 15:9. Vėliau „Žaibas“ pranoko Klaipėdos bei Kauno komandas ir iškart pateko į pusfinalį.
Antrą vietą grupės etape užėmė ir taip pat tiesiai į pusfinalį prasibrovė „Delfino“ vandensvydininkai. Dramatiškiausiai susiklostė vilniečių mūšis su Kauno plaukimo mokyklos ekipa, kur sostinės klubas šventė pergalę 13:12 po pergalingo įvarčio likus žaisti kiek daugiau nei minutę.
Ketvirtfinalyje Kauno plaukimo mokykla 28:13 nugalėjo Klaipėdos „Baltiją“, o „Dzūkijos vandenis-ASC“ 17:11 palaužė svečius iš Rygos.
Pusfinalyje „Žaibas“ 36:5 nepaliko vilčių alytiškiams, o „Delfinas“ šįkart jau užtikrinčiau 17:10 įveikė Kauno komandą.
Kovoje dėl aukso Elektrėnų ekipa 27:17 (9:3, 7:4, 3:4, 8:6) įveikė Vilniaus klubą ir pratęsė dominavimą šalyje.
Nugalėtojams 7 įvarčius pelnė Marinas Vrdoljakas, 5 – Janas Bakulo, 4 – Julius Goštautas, po 3 – Aleksa Petrovski ir Marko Jelača, 2 – Lukas Andrejaitis, po 1 – Ivanas Krapičius, Aurimas Jonkus ir Benas Siliūnas.
Sidabro medalius iškovojusiai „Delfino“ komandoje 8 įvarčiais pasižymėjo Djordje Ljubenovičius, 3 – Antonas Jarmolkovičius, 2 – Marko Bolovičius ir Patrykas Pašukas, 1 – Volodymyras Voitenko ir Dariušas Tomaševskis.
„Finalo rezultatas gal ir atrodo užtikrintas, bet vandenyje tikrai buvo ką veikti. Vilniečiai buvo pasistiprinę dviem naujais žaidėjais ir visi, kaip visada, žaidė kovingai. Mes patys stengėmės išlaikyti savo tempą, discipliną ir nesuteikti vilniečiams kažkokių progų kad jie užsikabintų ir pridarytų sunkumų. Finale reikėjo koncentracijos nuo pirmų iki paskutinių minučių“, – prisiminė „Žaibo“ kapitonas J. Bakulo.
Elektrėnų klubas jau keletą metų varžosi europiniuose turnyruose ir didžiausios ambicijos įprastai būna nukreiptos ten. Komandos kapitonas J. Bakulo prisipažįsta, kad persijungti į Lietuvos čempionatą nėra lengva – tiek emociškai, tiek fiziškai, nes Europoje rungtynių tempas ir lygis yra itin aukšti.
„Natūralu, kad po tokių mačų Europoje reikia iš naujo susikaupti Lietuvos čempionatui. Motyvaciją išlaikome suprasdami, kad kiekvienos rungtynės yra svarbios. Lietuvos pirmenybės yra mūsų kasdienio profesionalumo dalis. Jei nori laimėti titulus ir išlaikyti aukštą lygį, negali rinktis rungtynių. Be to, kiekvienas mačas yra galimybė tobulėti kaip komandai ir individualiai, ypač – jaunimui. Taip pat motyvuoja atsakomybė prieš klubą, komandos draugus ir sirgalius. Esame profesionali komanda, todėl turime išlaikyti stabilumą ir mentalitetą, nepriklausomai nuo varžovo ar turnyro“, – pasakojo J. Bakulo.
Bronzos medalius iškovojo Kauno plaukimo mokyklos atstovai, kurie rungtynėse dėl 3 vietos 25:12 (10:3, 6:3, 6:1, 3:5) nugalėjo Alytaus „Dzūkijos vandenį-ASC“.
Kauniečiams 8 įvarčius pelnė Gvidas Zurza, 6 – Danielius Vitkauskas, 5 – Ernestas Pumputis. Alytaus ekipoje rezultatyviausias buvo Bogdanas Jarišas su 3 įvarčiais.
Penktąją vietą čempionate užėmė Klaipėdos „Baltijos“ klubas, kuris paskutiniame mače 16:7 nugalėjo „Sharks“ ekipą.
Naudingiausiu čempionato žaidėju tapo „Žaibo“ narys I. Krapičius.
Rezultatyviausiu čempionato žaidėju tapo G. Zurza, o geriausiu vartininku pripažintas Vadymas Ilčenko („Delfinas“).
Čempioniškas tradicijas Lietuvoje tęsiantis „Žaibas“ šiemet antrą kartą iš eilės tapo Europos Iššūkio taurės vicečempionu. Elektrėniškių dar laukia Šiaurės Europos vandensvydžio lygos finalo aštuoneto turnyras gegužės pabaigoje Tenerifėje.
„Visą sezoną vertinčiau pozityviai. Turėjome daug intensyvių rungtynių tiek Lietuvoje, tiek Europoje, todėl sezonas pareikalavo nemažai tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tiek palaikymo iš sirgalių. Manau, kad komanda parodė charakterį, stabilumą ir gebėjimą susikoncentruoti svarbiausiais momentais.
Labiausiai džiugino jaunimo augimas sezono eigoje — jautėsi geras tarpusavio supratimas, pasitikėjimas vieni kitais ir brandesnis žaidimas svarbiose rungtynėse. Taip pat smagu matyti, kad atsiranda daugiau jaunų žaidėjų, kurie drąsiai įsilieja į komandą ir duoda naudos. Kalbant apie ateitį, ambicijų visada yra. Klubas nori ne tik išlaikyti aukštą lygį Lietuvoje, bet ir dar stipriau pasirodyti tarptautinėse kovose. Natūralu, kad po gero sezono norisi kelti kartelę dar aukščiau, bet žiūrėsime kas bus kitais metais ir kaip komanda atrodys kitais metais. Galbūt prisijungs nauji Lietuvos talentai, ir tobulės kartu su mumis. Tai spręs klubo vadovai, treneriai, ir gal aš kaip kapitonas“, – pabrėžė J. Bakulo.