Atgimusi moterų tinklinio rinktinė pirmąjį išbandymą pasitinka vedama specialisto iš Lenkijos

Po dešimtmečio pertraukos suburtai rinktinei vadovauja specialistas iš Lenkijos Mateuszas Zarczynski. Jis pastarajame sezone dirbo Vokietijos „TSV Muhldorf“ vyrų komandoje. Anksčiau jis dirbo Lenkijos ir Vokietijos moterų komandose, taip pat keletą metų buvo Čekijos moterų rinktinės trenerio asistentu.
„Motyvacija dirbti su Lietuvos rinktine yra labai stipri, ypač dėl to, kad Lietuva po ilgos pertraukos grįžta į Europos nacionalinių komandų gretas. Vien tai šį projektą daro ypatingą ir įkvepiantį. Be to, galimybė dirbti bet kurios šalies rinktinės vyr. treneriu visada yra didelė garbė. Tuo pačiu – ir didelė atsakomybė bei iššūkis. Žinoma, kad šį pasiūlymą priėmiau su džiaugsmu, bet pirmiausia, tai laikau tikra privilegija“, – kalbėjo M. Zarczynski.
Lenkijos tinklinio specialistas prisipažįsta, kad Lietuvos moterų tinklinis jam nėra visiškai nepažįstamas.
„Jau anksčiau turėjau tam tikrą ryšį su Lietuvos tinkliniu. Sekiau Baltijos lygą ir stebėjau Kauno komandą bei Lietuvos jaunimo rinktinę šiose varžybose. Buvo momentais, kai norėjau į vieną iš savo treniruotų komandų pasikviesti vieną Lietuvos tinklininkę, todėl ši aplinka man nėra visiškai svetima“, – pabrėžė treneris.
Jis pastebi, kad Lietuvoje su tinkliniu dirba profesionalūs žmonės, nors Lietuva, palyginus, yra nedidelė šalis. Dėl to, specialisto teigimu, reikia kuo geriau išnaudoti turimą potencialą.
Į pirmąją treniruočių stovyklą VDU Valdo Adamkaus sporto centre susirinko 26 žaidėjos. Netrukus turėtų būti paskelbtas ir galutinis 14-ukas.
„Pirmoje stovykloje labiausiai norėjau, kad visos atvykusios žaidėjos būtų labai motyvuotos. Būtent tą ir pamačiau. Turime merginų grupę, kuri nori dirbti, tobulėti ir atiduoti save rinktinei. Šiuo požiūriu, realybė nesiskiria nuo pirminės mano vizijos. Dabar kryptis išlieka ta pati – toliau sunkiai dirbti“, – teigė M. Zarczynski.
M. Zarczynski yra iš Lenkijos, kurios tinklinis yra vienas iš dominuojančių visame pasaulyje. Jis sako, kad kiekviena šalis turi savo ypatybių, todėl ne viską įmanoma iš vietos valstybės perkelti į kitą. Visgi jis neabejoja, kad Lietuvoje bus galima pritaikyti patirtį, kurią jis įgavo dirbdamas Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje.
„Tuo pačiu Lietuvos tinklinis taip pat turi rasti savo kelią, kuris atitiktų šalies realybę, – teigė treneris. – Lietuva dabar išsiskiria tuo, kad turėjo pertrauką be nacionalinės komandos. Toks tarpas visada palieka tam tikrą tuštumą, tačiau mūsų užduotis yra palaipsniui užpildyti šią erdvę ir žingsnis po žingsnio atkurti nacionalinę komandą.“
Jau aišku, kad Lietuvos rinktinės pagrindą sudarys jaunos tinklininkės, kurios savo potencialią atskleidė atstovaudamos nacionalinėms jaunimo komandoms. M. Zarczynski neslepia, kad dar nesužaidus nei vienerių rungtynių, sunku vertinti Lietuvos rinktinės pajėgumą Europos mastu. Taip pat sunku prognozuoti lietuvių galimybes Europos lygos preliminariojo etapo turnyre Danijoje.
„Aš tikiuosi sunkių rungtynių ir daug emocijų. Komandos, su kuriomis susidursime, jau turi tarptautinės patirties, net ir iš ankstesnio Europos čempionato atrankos ciklo, todėl šiuo požiūriu jos yra šiek tiek labiau patyrusios. Tačiau iš mūsų pusės, tikiuosi gero pasirengimo ir visiško atsidavimo. Norime išeiti į aikštę ir kovoti dėl kiekvieno kamuolio, atiduodami visas jėgas“, – aiškino Lenkijos tinklinio specialistas.
Didysis šios atskurtos Lietuvos moterų tinklinio rinktinės tikslas – kova dėl vietos Europos čempionate. Būtent Europos lygoje artimiausius dvejus metus bus kovojama dėl kelialapių į 2028 m. Europos pirmenybes.
M. Zarczynski neslepia, kad tai yra tikslas, kuris gali tapti realus, tačiau tik per sunkų ir nuoseklų darbą.
„Žinoma, daug ką lems ir burtai, ir grupės, nes kelias gali būti ir lengvesnis, ir sudėtingesnis. Be to, atrankos formatas dar gali keistis. Patekti į finalinį Europos čempionato etapą būtų nuostabu, tačiau svarbiausias dabar yra kelias, vedantis ten. Mums svarbiausia – kasdienis darbas ir tvirto, ilgalaikio pagrindo sukūrimas. Jei pavyktų greitai iškovoti kelialapį, būtų didelis pasiekimas. Bet jeigu ir nepavyks iškart, o komanda toliau tobulės, tai tas momentas gali ateiti šiek tiek vėliau. Svarbiausia viską kurti ant tvirtų pamatų“, – kalbėjo treneris.
Lietuvos rinktinės asistentais M. Zarczynski iš buvusių kandidatūrų pasirinko Viltę Bogdanovič ir jauną ekspertą statistikos srityje tautietį – Hubert Kanefal .
„Viltės pasirinkimas buvo labai natūralus. Būdama „Kauno-VDU“ vyr. trenere, ji puikiai pažįsta žaidėjas ir lygą. Jos patirtis vyr. trenerės pareigosi mums yra labai vertinga ir palengvina mano darbą. Taip pat ieškojau žmogaus, kuris galėtų prisidėti analitinėmis žiniomis ir pateikti savo požiūrį. Mano manymu, Hubertas yra puikus pasirinkimas. Jis jau turi nemažai trenerio asistento darbo patirties, o tai mums taip pat labai svarbu šiame pasiruošimo procese. Abu jie yra puikūs žmonės, todėl tikiu, kad kartu sudarysime labai stiprų ir vieningą trenerių štabą“, – pabrėžė M. Zarczynski.
Penktadienį Lietuvos komanda turėjo pirmąsias kontrolines rungtynes su Latvijos tinklininkėmis.
„Tai buvo pirmosios mūsų rungtynės, todėl svarbiausia buvo pamatyti, kur šiuo metu esame kaip komanda ir ties kuo turime dar dirbti. Suteikėme galimybę pažaisti visoms žaidėjoms, nes norėjome susidaryti kuo išsamesnį komandos vaizdą. Esame patenkinti parodytu lygiu, atsižvelgiant į vis dar vykstantį intensyvų pasirengimo etapą. Žinoma, yra sričių, kuriose dar reikia tobulėti, tačiau judame teisinga linkme. Dabar mūsų užduotis yra nuosekliai dirbti ties detalėmis, kad atrodytume vis geriau su kiekvienomis rungtynėmis“, – aiškino treneris.
Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) prezidentas Darius Čerka pabrėžia, kad atkurta Lietuvos rinktinė yra svarbus žingsnis tinklinio sporto šakai.
„Tai – tik darbo pradžia, siekiant sukurti ilgalaikį, konkurencingą modelį, paremtą jaunimo ugdymu, tęstinumu ir tarptautine patirtimi. Pasirinkome į šį procesą įtraukti užsienio specialistą. Tikimės, kad tai leis įnešti naujų idėjų ir metodiką. Po tokios pertraukos greitų rezultatų nesiekiame, mūsų prioritetas – tvirtas pagrindas ir nuoseklus augimas. Džiugu matyti motyvuotą jaunų žaidėjų, turinčių patirties Europos jaunimo čempionatuose bei pabandžiusių legionierių duonos užsienio klubuose, branduolį, – tai rodo, kad turime potencialo, kurį kryptingai dirbdami galime paversti rezultatais ateityje“, – sakė D. Čerka.