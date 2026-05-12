B. Bubelevičius – Europos imtynių U17 čempionato prizininkas

Bulgarijoje vykstančiame Europos imtynių U17 čempionate nudžiugino klasikas Benediktas Bubelevičius, kuris svoryje iki 80 kilogramų nugalėjo keturis varžovus bei patyrė vieną pralaimėjimą ir užėmė trečią vietą!
Idealus startas – trys pergalės iš trijų galimų
Praėjusių metų Europos jaunių vicečempionas Benediktas Bubelevičius iš Šiaulių rajono pirmoje graikų-romėnų imtynių stiliaus kovoje lengvai sutvarkė reikalus su čeku Jaroslavu Lecjaksu, tačiau kitose kovose teko sunkiai paplušėti ir pergales pavyko „ištraukti“ tik efektingų veiksmų parteryje dėka. Ypač sudėtingos kautynės vyko tarp lietuvio ir serbo Arijano Alijos, kuomet paskutinėmis sekundėmis varžovas užklupo pervedimu, tačiau Benediktas beviltiškoje padėtyje sugebėjo apsiginti ir išsaugoti pranašumą.
„Benediktas turi prikaupęs patirties, yra iškovojęs ne vieną Europos čempionatų medalį, todėl ekstremaliose situacijose nestresuoja, – sumaniai išgelbėtą dvikovą su serbu komentavo treneris Vladimiras Audickas bei pasidalino prisiminamais apie B. Bubelevičiaus akistatą su būsimu pusfinalio varžovu . – Dabar laukia atsakingas momentas – kova su armėnu Vahe Hoveyanu dėl išėjimo į finalą.
Pralaimėta būsimam čempionui iš Armėnijos
Su būsimu varžovu jis buvo susitikęs vasario mėnesį Jerevane vykusiame turnyre. Benediktas tvirtai laikė iniciatyvą savo rankose, tačiau kažkodėl sumąstė, jog jam iki pilnos laimės reikėtų atlikti tik-toko vertą „lemputę“. Armėnas išsprūdo iš Benedikto gniaužtų ir pasiėmė du taškus bei išplėšė pergalę. Būtų gerai, kad Benediktas Samokove neeksperimentuotų. Varžovas įkandamas.“
Samokove imtyje su armėnu Benediktas už aktyvumą gavo šansą atakuoti varžovą, bet neišnaudojo puikios progos ir vėliau buvo nubaustas. Jis pirmame kėlinuke atplėšė V. Hoveyaną nuo kilimo, tačiau neprasuko varžovo liemens ore ir tenkinosi tik vienu tašku. Tuo tarpu antroje dvikovos dalyje armėnas, gavęs parterį, aktyviai judino Benediktą į kairę pusę ir trečiu mėginimu atliko ridenimą priešinga kryptimi.
Spaudžiamas sekundžių, lietuvis kėsinosi spontaniškomis atakomis, prarado dar du taškus ir viltį kautis finale.
Pirmuose ratuose iškovotos trys pergalės ir pralaimėjimas finalininkui lėmė, jog antradienį B. Bubelevičius grūmėsi dėl trečios vietos.
Didysis mažasis finalas
Akistatoje dėl bronzos B. Bubelevičius 3:1 nugalėjo Turkijos čempioną Abdulhaliką Balą. Taip lietuvis varžovui atsirevanšavo už nesėkmę prieš mėnesį Antalijoje vykusio „Victory Cup“ imtynių turnyro aštuntfinalyje.
Abu atletai keturias minutes finale buvo lyg prijungti prie generatoriaus. Atrodė, kad tarp jų tvyro toks krūvis, jog kovai beveik nereikėjo kontakto.
Epilogas. Rezultatas 1:1 – pagal papildomus kriterijus (pirmasis laimėtas taškas) palankus turkui. Liko 20 sekundžių. Kažkas dar stipriau suktelėjo Benedikto dinamo, jis magnetu prisiklijuoja prie turko rankos ir tempia tempia vynioja vynioja ant kalo. Suktukas ir du taškai. Dar įspėjimas turkui su papildomu dviejų taškų bonusu. 5:1 ir 12 sekundžių iki finišo. Turkai protestuoja. Prašo peržiūros. Po video seanso teisėjai atsiima įspėjimą ir du taškus, tačiau saugų likusį dviejų balų atstumą dabar jau keturis kart Europos čempionatų prizininkas Benediktas Bubelevičius išlaiko iki dramos pabaigos!
„Tokiame momente ištraukti tokios svarbos kovą yra kažkas neįtikėtino! 99 procentai kovotojų tokioje situacijoje nuleidžia rankas, – po Benedikto pergalės telefonu emocingai kalbėjo treneris Olegas Antoščenkovas ir pasidalino bronzinės vertės smulkmena. – Mačiau ir žinojau, kad turko rankų iš apačios nepramuš, rėkiau, kad griebtų iš viršaus. Ačiū Dievui, išgirdo. Na, o suktukas…tiesiog neturiu žodžių.“
Trenerio džiaugsmą kiek aptemdė prisiminimas apie pusfinalio dvikovą su būsimu Europos U17 čempionu Vahe Hoveyanu iš Armėnijos, kuris savo varžovą iš Vengrijos finale nugalėjo per mažiau nei 30 sekundžių.
„Žiauriai nesusiklostė pusfinalis. Žinojome, jog armėnas perima paėmimus parteryje, modeliavome ir atidirbinėjome situacijas apšilimo metu prieš kovą. Kita vertus, teisėjai leido varžovui net tris kartus atakuoti. Po antros atakos pamaniau, kad Benediktas atsilaikė, bet armėnas gavo dar vieną šansą ir susuko ridenimą į priešingą pusę. Apmaudu, Benediktas vertas finalo ir tą šiandien įrodė“, – kalbėjo treneris.
Rafaelas Hovhanisianas (48 kg), Mykolas Kazėnas (55 kg), Kernius Kurmilevičius (65 kg), Ernestas Orlovas (110 kg), Linas Lavrinovičius (60 kg), Ričardas Taujanskis (71 kg) ir Ignas Zabarauskas (92 kg) patyrė nesėkmes pirmuose ratuose.