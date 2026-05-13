Iš Rusijos atskrieję vaizdai privertė pakeisti čiuožimo federacijos boso poziciją: „Buvau ištiktas šoko“

Iš viso rinkti naują-seną prezidentą į Vilnių sugūžėjo aštuonių iš dvylikos klubų delegatai, kurie turėjo spręsti, ar pastaruoju metu į skandalus patekęs praeityje dailųjį čiuožimą komentavęs V. Jasutis gali ir vėl eiti vadovo pareigas.
Galiausiai po balsavimo septyni delegatai prabalsavo už V. Jasučio kandidatūrą, o vienas susilaikė.
Tiesa, ir šioje grafoje atsirado itin keisti faktai – kaip skelbia Registrų centras, Čiuožimo federacijai pastaruoju metu vadovavo ne 2022 metų gruodį išrinktas V. Jasutis, o savo laiku Šalčininkų rajono politikė, dabar laikinoji Čiuožimo federacijos vykdomoji direktorė Julija Mackevič.
Tuo tarpu V. Jasutis nuo 2025 metų rugpjūčio vadovavo Viešąjai įstaigai „UNQ ice skating academy“, kurioje nėra nė vieno apdraustojo darbuotojo ir jokių išsamesnių detalių apie šią organizaciją nėra.
V. Jasutis pastaruoju metu turėjo aiškintis dėl galimo mobingo prieš dailiojo čiuožimo atstoves. Viena iš jų – Aleksandra Golovkina-Dolinskė nutarė pakeisti dėl to sportinę pilietybę ir tapti Didžiosios Britanijos sportininke.
Taip pat buvusi federacijos vadovė Lilija Vanagienė tikino, kad V. Jasutis engė, spaudė ir galimai buvo mobingo elementų prieš jaunąją dailiojo čiuožimo atstovę Medą Variakojytę. Pastaroji tapo Lietuvos čempionė, tačiau nevyko vadovo sprendimu į Europos čempionatą.
Dėl šių galimų veikų tyrimą pradėjo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įkurtos sporto pareigybė – Sportininkų – atstovė, kuri nagrinėja faktą dėl galimų sportininkų teisių pažeidimų Lietuvos čiuožimo federacijoje.
„Tyrimas pradėtas, atsižvelgiant į anonimiškai gautą informaciją, taip pat į oficialų pateiktą skundą bei į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją,“ – sakė sportininkų atstovė Laura Montvilaitė.
Šiomis dienomis iškilo ir kitas rimtas skandalas su V. Jasučiu ir jo organizacija – buvo gautas anoniminis skundas, kad prezidentas neteisingai naudoja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto skiriamus pinigus čiuožimo federacijai. Kasmet jai LTOK skiria 40 tūkst. eurų ir dėl galimo neteisingo panaudojimo buvo sudaryta komiteto komisija.
Čiuožimo federacijos ataskaitos-rinkimų susirinkime nedalyvavo pastaruoju metu prezidentą V. Jasutį kritikavusi ir į viešumą tam tikrus organizacijos sprendimus kėlusi buvusi federacijos vadovė Lilija Vanagienė. Ji federacijai vadovavo nuo 2009 iki 2022 metų. Būtent L. Vanagienė į prezidento postą iškėlė tuomet dar gerą draugą V. Jasutį.
„Darbus tęsiu, o dėl kritikos – labai gaila, kad įtraukti buvome į tą melagingos informacijos srautą. Bet jis baigėsi – dirbame toliau“, – po susirinkimo kalbėjo čiuožimo federacijos prezidentas V. Jasutis.
– Tai jūs laikote ikirinkimine kampanija?, – buvo paklaustas V. Jasutis.
– Kai prieš ketverius metus atėjau, tai negalvojau, kad po kurio laiko mane puls žmogus, kuris prieš trejus su pusę metų mane atvedė į federaciją. Tai buvo netikėta, ir labai apmaudu, kad buvo naudojami metodai – remtasi vaiku, melaginga informacija.
Buvo parašyti skundai į įvairias institucijas – gal tik augintinių organizacija negavo skundo dėl mūsų veiklos. O šiaip, visos organizacijos gavo...
Paralyžiuoti buvome mėnesį, turėjome vien tik atsakinėti į skundus. Kaip matome, net terminai nieko nedomino nei skundų turinys – atsakymai ir sprendimai eidavo net negavus mūsų paaiškinimų.
– Kalbate apie buvusią prezidentę L. Vanagienę?
– Kalbu apie sportininkų atstovę, kuri informuoja, kad gauna skundą ir tuoj pat siunčia sprendimą. Kompetencijos stoka ir šališkumas yra akivaizdus. Kaip ir su kitais – kai dar Sporto viceministras išeina į eterį ir tikina, kad žinojo visą situaciją ir tylėjo tik todėl, kad bijojo federacijos keršto sportininkėms. Iš kur tas žinojimas?
– Tyrimai netrukdys darbui?
– Tikiuosi, esu užgrūdintas. Dar nuo tų laikų, kai 2024 metais įvyko skandalas Europos dailiojo čiuožimo čempionate dėl neva nelegaliai į darbą priimtos savanorės. Buvome visose institucijose išteisinti – visi atsiėmė žodžius tie, kurie mus kaltino.
Mūsų bendruomenė nutarė ir toliau kryptingai dirbti. Gal visa tai sukėlė ir mano darbo stilius, dėl kurio kenčia federacija – bet mums padaryta milžiniška žala. Mano noras – kad niekas negalvotų, kad didelė federacija nori susidoroti su mažu žmogumi.
Mes duodame visiems išsisakyti, o jau tada kalbėti ne apie kas yra „žalias-raudonas“, „gražus-negražus“, o tik faktais. Ir mums gerai sekasi teismuose, nes pasitvirtina, kad esame demokratinė valstybė, o ne feisbuko šalis. Esame fesibuke padaryti vagimis, bet mes žinome ką darome ir veikiame teisiškai.
– Koks santykis su sportininkėmis, kurios išsakė kritiką federacijos atžvilgiu?
– Matote, kritika jau iš savęs leidžia konstatuoti, kad kažką negerai padarei ar kažko nepadarei. Žmonės buvo suklaidinti.
Tai šiuo atveju turiu žiūrėti daugiau į save, o ne baksnoti pirštais į kitus: kad kažko nepadarė Aleksandra ar Meda. Kažkur kažkas pasinaudojo sportininkėmis arba jos ne viską iki galo suprato. Į kritiką reaguoti konstruktyviai – tą ir darysime.
– Ar dar matote A. Golovkina Lietuvos rinktinėje?
– Aleksandra visada buvo mano mėgstamiausia čiuožėja ir mes puikiai bendravome. Jos apsisprendimas buvo federacijai žinomas dar sausį, kai ji atsiuntė savo laišką. Ji mato savo gyvenimą Didžiojoje Britanijoje – ji ten nori būti ir trenerė, ir turi gyvenimui visas galimybes.
– Koks Jūsų santykis dabar su L. Vanagiene? Ir aliuziją bei žinutę į tą sūnaus rusų kareivio aprangą per gegužės 9 dienos renginį?
– Dabar mes neturime kontaktų. Nes sudėtinga suprasti, kas įvyko. Ponia Lilija Vanagienė yra žmogus, tikrai daug atidavęs čiuožimui.
Tikiuosi, kad ji atiduos – jei norės. Dėl aprangos... Žinote, tokią aprangą vilkintys žmonės atvažiavo 1941 metais ir išvežė mano senelius ir tėvelį ir tetą į Sibirą.
Šiuo atveju aš neturiu ką pasakyti – jaučiu tuštumą. Viską Lietuvos gyventojai yra pasakę. Buvau savo laiku vieninteliu žmogumi, kuris buvo išsakęs nuomonę, kad Margaritos Drobiazko pilietybės klausimas neturi būti susijęs su tuo, kad žmogus gyvena Rusijoje.
Bet dabar yra padėtas taškas. Pasakyti, kad buvau ištiktas šoko po tokios žinios apie rusišką aprangą – tai nieko nepasakyti.
– Kokia vis dėlto situacija su jūsų prezidentavimu. Ar dabar antroji jūsų kadencija? Nes iki tol visuose registruose buvo kito žmogaus pavardė.
– Šiandien prasideda mano antroji kadencija. Bet ji ne iš eilės. Buvo tapusi prezidentė Julija Mackevič. Tai lėmė Sporto įstatymas – jei esi baustas administracine bausme, tu gali negauti valstybės finansavimo.
Iki aukščiausiojo teismo sprendimo, po kurio buvau pilnai išteisintas dėl nelegalaus įdarbinimo byloje, buvo likusios kelios savaitė ir neliko nieko kito, kaip įvykdyti rokiruotę. Mūsų bendruomenė tam neprieštaravo.
– Koks jūsų šios kadencijos pagrindinis planas?
– Planas per porą metų Vilniuje turėti areną ir akademiją.