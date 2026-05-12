Lietuviai skirtingai pasirodė „Challenger“ turnyruose

2026 m. gegužės 13 d. 00:01
Vilius Gaubas (ATP-121) pergalingai pradėjo „Challenger“ serijos turnyrą, tačiau Edas Butvilas (ATP-256) suklupo.
Vilius per 2 val. 18 min. Portugalijoje 6:3, 2:6, 6:1 įveikė kortų šeimininką Frederico Ferreira Silva (ATP-238).
Tai buvo ketvirtoji tenisininkų tarpusavio akistata ir trečioji V. Gaubo pergalė.
Kitame esame šiaulietis susitiks su čeku Petru Bruncliku (ATP-350).
Už patekimą į antrąjį etapą V. Gaubas gaus 7 reitingo taškus ir 2780 eurų.
Kur kas prasčiau pasisekė kitam lietuviui, E. Butvilui, kuris Tunise 4:6, 6:7 (5:7) nusileido belgui Kimmeriui Coppenjansui (ATP-217).
Už įveiktą atranką lietuvis gaus 4 reitingo taškus.
