V. Gaubas apmaudžiai suklupo Portugalijoje

2026 m. gegužės 13 d. 23:35
Geriausiam Lietuvos tenisininkui Viliui Gaubui (ATP-121) nepavyko patekti į Portugalijoje vykstančio „Challenger“ serijos turnyro ketvirtfinalį.
Šiaulietis antrajame etape 6:3, 4:6, 3:6 suklupo prieš 19-metį čeką Pertą Bruncliką (ATP-350).
Kova vyko 2 val. 11 min.
Už pasirodymą turnyre V. Gaubui atiteks 7 reitingo taškai ir 2780 eurų.
