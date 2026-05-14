SportasKitos naujienos

Trys Lietuvos paplūdimio tinklinio poros pergalingai startavo „Challenge“ turnyre Kinijoje

2026 m. gegužės 14 d. 16:18
Lrytas.lt
Kinijoje prasidėjusiame „Beach Pro Tour Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre sėkmingai startavo visos trys Lietuvos komandos. Po ketvirtadienio kovų jos užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose.
Daugiau nuotraukų (2)
Moterų D grupės nugalėtojoms tapo ir iškart į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą – aštuntfinalį – pateko Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos grupės pusfinalyje 2:1 (21:18, 19:21, 15:6) įveikė prancūzes Anouk Dupin ir Alex Merle, o finale 2:0 (21:19, 21:18) pranoko japones Ren Matsumoto ir Non Matsumoto.
Savo varžoves aštuntfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė sužinos po pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo. Šiame etape kovos kita Lietuvos pora Danielė Kvedaraitė ir Jekaterina Saulė.
Susiję straipsniai
Žmogžudyste įtariamo V. Solkano treneris prisiminė paskutinį jų pokalbį ir susitikimą su J. Gaigalaite

Žmogžudyste įtariamo V. Solkano treneris prisiminė paskutinį jų pokalbį ir susitikimą su J. Gaigalaite

Atgimusi moterų tinklinio rinktinė pirmąjį išbandymą pasitinka vedama specialisto iš Lenkijos

Atgimusi moterų tinklinio rinktinė pirmąjį išbandymą pasitinka vedama specialisto iš Lenkijos

Š. Jasikevičiaus akivaizdoje – istorinis Stambulo „Vakifbank“ triumfas tinklinio Čempionų lygoje

Š. Jasikevičiaus akivaizdoje – istorinis Stambulo „Vakifbank“ triumfas tinklinio Čempionų lygoje

Jos kovą pradėjo nuo kvalifikacijos, kurios lemiamame rate 2:0 (21:18, 21:11) pranoko kines Tong Yu ir Siyu Qi.
E grupės pusfinalyje D. Kvedaraitė ir J. Saulė 0:2 (18:21, 11:21) turėjo pripažinti amerikiečių Abby Van Winkle ir Molly Phillips pranašumą, bet kiek vėliau akistatoje dėl trečios vietos 2:0 (21:12, 21:12) nepaliko vilčių kitai JAV porai Carly Kan bei Natalie Myszkowski ir prasibrovė į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate Lietuvos paplūdimio tinklininkės žais su japonėmis Miki Ishii ir Mayu Kikuchi.
Vyrų turnyre puikia pergale startavo Arnas Rumševičius ir Karolis Palubinskas. Jie A grupės pusfinalyje 2:1 (21:19, 18:21, 15:12) nugalėjo austrus Julianą Horlą ir Laurencą Grossigą.
Grupės finale lietuvių laukia akistata su turnyro favoritais Tadeasu Trousilu ir Davidu Schweineriu iš Čekijos.
„Beach Pro Tour Challenge“ turnyro Kinijoje pagrindinėse varžybose dalyvauja po 32 vyrų ir moterų komandas.
Bendrą turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.
Ainė Raupelytėpaplūdimio tinklinis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.