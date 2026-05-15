SportasKitos naujienos

Aiškėja buvusio J. Valančiūno komandos draugo mirties priežastis

2026 m. gegužės 15 d. 16:34
Lrytas.lt
Savaitės viduryje krepšinio bendruomenę sukrėtė netikėta netektis – būdamas vos 29-erių mirė krepšininkas Brandonas Clarke‘as. Puolėjo pozicijoje rungtyniavęs žaidėjas praeityje žaidė vienoje komandoje su Jonu Valančiūnu („Memphis Grizzlies“).
Daugiau nuotraukų (1)
Nors iš pradžių amerikiečio mirties priežastis nebuvo atskleidžiama, dabar paaiškėjo naujų detalių.
Skelbiama, kad krepšininkas su savimi turėjo narkotikų vartojimo priemones. Specialistų teigimu, pirminė mirties priežastis yra narkotinių medžiagų perdozavimas.
Los Andželo apygardos medicinos eksperto biuro duomenimis, oficialus mirties priežasties nustatymas dar bus atidėtas.
Susiję straipsniai
Tragedija varžybose – po susidūrimo ant vandens žuvo 18-metis Lenkijos čempionas

Tragedija varžybose – po susidūrimo ant vandens žuvo 18-metis Lenkijos čempionas

Įspūdingą nokdauną pademonstravęs J. Jazevičius prasiskynė kelią į A. Šociko turnyro finalą

Įspūdingą nokdauną pademonstravęs J. Jazevičius prasiskynė kelią į A. Šociko turnyro finalą

Kikbokso legenda S. Maslobojevą pavadino ukrainiečiu – tai išgirdęs „Kuvalda“ turėjo atsaką

Kikbokso legenda S. Maslobojevą pavadino ukrainiečiu – tai išgirdęs „Kuvalda“ turėjo atsaką

Narkotikai – jau ne pirmą kartą B. Clake'ą pasivijusi tema.
Dar praėjusį mėnesį krepšininkas buvo suimtas, nes Arkanzase automobiliu važiavo didesniu nei 160 kilometrų per valandą greičiu.
Tąsyk Memfio komercinio apeliacinio teismo gautame arešto pareiškime buvo teigiama, kad B. Clarke'o organizme rasta daugiau nei 230 gramų neleistinos medžiagos kratomo.
Puolėjas į NBA lygą buvo pašauktas 2019 metais 21-uoju šaukimu.
Visą karjerą B. Clarke’as žaidė „Memphis Grizzlies“ ekipoje.
Geriausiame savo sezone B. Clarke’as rinko po 12,1 taško ir 5,9 atkovoto kamuolio.
Praėjusiame sezone dėl traumos krepšininkas sužaidė vos 2 mačus, kuriuose fiksavo 4 taškų ir 3 sugriebtų kamuolių vidurkius.
MirtisMemphis GrizzliesNarkotikai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.