Aiškėja buvusio J. Valančiūno komandos draugo mirties priežastis

Nors iš pradžių amerikiečio mirties priežastis nebuvo atskleidžiama, dabar paaiškėjo naujų detalių.
Skelbiama, kad krepšininkas su savimi turėjo narkotikų vartojimo priemones. Specialistų teigimu, pirminė mirties priežastis yra narkotinių medžiagų perdozavimas.
Los Andželo apygardos medicinos eksperto biuro duomenimis, oficialus mirties priežasties nustatymas dar bus atidėtas.
Narkotikai – jau ne pirmą kartą B. Clake'ą pasivijusi tema.
Dar praėjusį mėnesį krepšininkas buvo suimtas, nes Arkanzase automobiliu važiavo didesniu nei 160 kilometrų per valandą greičiu.
Tąsyk Memfio komercinio apeliacinio teismo gautame arešto pareiškime buvo teigiama, kad B. Clarke'o organizme rasta daugiau nei 230 gramų neleistinos medžiagos kratomo.
Puolėjas į NBA lygą buvo pašauktas 2019 metais 21-uoju šaukimu.
Visą karjerą B. Clarke’as žaidė „Memphis Grizzlies“ ekipoje.
Geriausiame savo sezone B. Clarke’as rinko po 12,1 taško ir 5,9 atkovoto kamuolio.
Praėjusiame sezone dėl traumos krepšininkas sužaidė vos 2 mačus, kuriuose fiksavo 4 taškų ir 3 sugriebtų kamuolių vidurkius.