Šią žinią penktadienį išplatino UWW organizacija. Apie šią neva istorinę pergalę džiaugsmingai pranešė ir Rusijos sporto ministras Michailas Degtiarevas.
„Jungtinio pasaulio imtynių biuras nusprendė leisti Rusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose be jokių apribojimų ir visose amžiaus kategorijose. Mūsų imtynininkai galės varžytis savo nacionalinių komandų sudėtyje, su nacionaline vėliava ir su Rusijos himnu.
Sveikiname visus mūsų imtynininkus ir gerbėjus. Rusijai tai viena iš daugiausiai medalių pelnančių sporto disciplinų. UWW apima tokias sporto šakas kaip laisvąsias imtynes, graikų-romėnų, moterų imtynės, graplingą, pankrationą ir dar kelias kitas. Anksčiau ši federacija leisdavo varžytis visiems Rusijos imtynininkams, kurie buvo jaunesni nei 23 metų amžiaus.
Kovos menai dar kartą įrodo savo, kaip varomosios jėgos, skatinančios Rusijos sugrįžimą į pasaulinį sportą, statusą. Tai neabejotinai Rusijos prezidento Vladimiro Putino, turinčio didžiulį autoritetą šiose sporto šakose, darbas“, – pompastiškai rašė ministras.
Anksčiau visiems Rusijos sportininkams buvo leidžiama dalyvauti tarptautinėse dziudo (IJF), sambo (FIAS), tekvondo (World Taekwondo), kikbokso (WKF), muay thai (IFMA) ir bokso federacijų rengiamose varžybose.“ Be to, draudimų nebuvo IBA, MMA (IMMAF) ir Pasaulio vandens sporto šakų federacijos turnyruose.
Be to, Rusijos jaunieji sportininkai gali laisvai varžytis sunkumų kilnojimo (IWF), fechtavimosi (FIE), kerlingo (WCF), tinklinio (FIVB), triatlono, penkiakovės (UIPM) ir dar kelių kitų federacijų varžybose.
„Iš viso Rusijos vėliava gali plevėsuoti daugiau nei 20 federacijų varžybose“, – konstatavo M. Degtiarevas.
Sankcijos nuimtos ir nuo Baltarusijos sportininkų. Jos įsigaliojo rusams užpuolus Ukrainą 2022 metais.
