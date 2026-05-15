SportasKitos naujienos

Kikbokso legenda S. Maslobojevą pavadino ukrainiečiu – tai išgirdęs „Kuvalda“ turėjo atsaką

2026 m. gegužės 15 d. 15:10
Lrytas.lt
Lietuvos kikboksininkas Sergejus Maslobojevas vėl atsidūrė dėmesio centre. Šį kartą vienoje iš tinklalaidžių Nyderlandų kikbokso legenda Remy Bonjasky sumaišė lietuvio tautybę ir jį pavadino ukrainiečiu.
Daugiau nuotraukų (5)
„S. Maslobojevo šiame turnyre nebus, nes jis nesutiktų kautis su Artiomu Vachitovu (rusu). Kodėl? Nes S. Maslobojevas yra ukrainietis. aišku, norėtųsi, kad jie viską išsiaiškintų ringe“, – kalbėjo olandas.
Tai išgirdęs S. Maslobojevas turėjo atsakymą, kuriuo pasidalino penktadienio popietę.
„Pirmiausia, aš esu lietuvis. Kilęs iš mažos, bet išdidžios šalies, kuri turi tūkstančius metų siekiančią istoriją. Tai šalis, kuri yra pastatyta ant garbės, principų, moralės ir kovos už laisvę.
Susiję straipsniai
Tragedija varžybose – po susidūrimo ant vandens žuvo 18-metis Lenkijos čempionas

Tragedija varžybose – po susidūrimo ant vandens žuvo 18-metis Lenkijos čempionas

Įspūdingą nokdauną pademonstravęs J. Jazevičius prasiskynė kelią į A. Šociko turnyro finalą

Įspūdingą nokdauną pademonstravęs J. Jazevičius prasiskynė kelią į A. Šociko turnyro finalą

Imtynių pasaulis beviltiškai kapituliavo – rusams panaikintos visos sankcijos, už tai šlovinamas V. Putinas

Imtynių pasaulis beviltiškai kapituliavo – rusams panaikintos visos sankcijos, už tai šlovinamas V. Putinas

Tą kūrė žmonės, ne kartą įrodę, kad geriau stovėti iki galo, nei tyliai paklusti.
Tai nėra tik gražūs žodžiai istorijos vadovėliui. Tai mūsų stuburas – garbė, principai, moralė, vertybės – dalykai, kurių, sprendžiant iš tavo žodžių, tu nesupranti ir, matyt, niekada neturėjai.
Galbūt tau patogu sakyti, kad tai „tik sportas“, nes iš patogios kėdės tinklalaidėje visada lengva mokyti kitus, kaip jie turėtų elgtis su savo sąžine. Bet mums tai tikrai nėra tik sportas.
Sergejus Maslobojevas.<br>G. Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
Sergejus Maslobojevas.
G. Bitvinsko nuotr.
Mes patys gyvename šalia teroristinės valstybės ir puikiai žinome, kas yra Rusija, kas yra rusų okupacija ir kiek kraujo bei gyvybių iš tiesų kainuoja laisvė.
Todėl, kai bandai viską supaprastinti iki „tiesiog eik ir kovok su rusu ringe“, tai neskamba išmintingai. Tai skamba kaip žodžiai žmogaus, kuris arba visiškai nieko nesupranta, arba kuriam tiesiog nebuvo lemta suprasti“, – teigė S. Maslobojevas.
Lietuvis taip pat pridūrė, kad neįsižeidė pavadintas ukrainiečiu.
Sergejus Maslobojevas.<br>R. Vilkelis Daugiau nuotraukų (5)
Sergejus Maslobojevas.
R. Vilkelis
„Šiai dienai tai labiau komplimentas. Ukrainiečiai visam pasauliui parodė, ką reiškia turėti stuburą, valią ir plieninius kiaušinius.
Jie tai rodo ne tinklalaidėse, ne interviu ir ne per gražias frazes apie sportą, bet kiekvieną dieną gindami savo žemę, savo šeimas ir visą laisvąjį pasaulį nuo vadinamojo „rusų pasaulio“, – pridūrė kovotojas iš Lietuvos.
Sergejus MaslobojevasUkrainakikboksas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.