Kikbokso legenda S. Maslobojevą pavadino ukrainiečiu – tai išgirdęs „Kuvalda“ turėjo atsaką

„S. Maslobojevo šiame turnyre nebus, nes jis nesutiktų kautis su Artiomu Vachitovu (rusu). Kodėl? Nes S. Maslobojevas yra ukrainietis. aišku, norėtųsi, kad jie viską išsiaiškintų ringe“, – kalbėjo olandas.
Tai išgirdęs S. Maslobojevas turėjo atsakymą, kuriuo pasidalino penktadienio popietę.
„Pirmiausia, aš esu lietuvis. Kilęs iš mažos, bet išdidžios šalies, kuri turi tūkstančius metų siekiančią istoriją. Tai šalis, kuri yra pastatyta ant garbės, principų, moralės ir kovos už laisvę.
Susiję straipsniai
Tą kūrė žmonės, ne kartą įrodę, kad geriau stovėti iki galo, nei tyliai paklusti.
Tai nėra tik gražūs žodžiai istorijos vadovėliui. Tai mūsų stuburas – garbė, principai, moralė, vertybės – dalykai, kurių, sprendžiant iš tavo žodžių, tu nesupranti ir, matyt, niekada neturėjai.
Galbūt tau patogu sakyti, kad tai „tik sportas“, nes iš patogios kėdės tinklalaidėje visada lengva mokyti kitus, kaip jie turėtų elgtis su savo sąžine. Bet mums tai tikrai nėra tik sportas.
Mes patys gyvename šalia teroristinės valstybės ir puikiai žinome, kas yra Rusija, kas yra rusų okupacija ir kiek kraujo bei gyvybių iš tiesų kainuoja laisvė.
Todėl, kai bandai viską supaprastinti iki „tiesiog eik ir kovok su rusu ringe“, tai neskamba išmintingai. Tai skamba kaip žodžiai žmogaus, kuris arba visiškai nieko nesupranta, arba kuriam tiesiog nebuvo lemta suprasti“, – teigė S. Maslobojevas.
Lietuvis taip pat pridūrė, kad neįsižeidė pavadintas ukrainiečiu.
„Šiai dienai tai labiau komplimentas. Ukrainiečiai visam pasauliui parodė, ką reiškia turėti stuburą, valią ir plieninius kiaušinius.
Jie tai rodo ne tinklalaidėse, ne interviu ir ne per gražias frazes apie sportą, bet kiekvieną dieną gindami savo žemę, savo šeimas ir visą laisvąjį pasaulį nuo vadinamojo „rusų pasaulio“, – pridūrė kovotojas iš Lietuvos.