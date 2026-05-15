Tragedija varžybose – po susidūrimo ant vandens žuvo 18-metis Lenkijos čempionas

2026 m. gegužės 15 d. 07:51
Lrytas.lt
Lenkijos vandens motociklų sportą sukrėtė tragedija – per varžybas Plocke žuvo aštuoniolikmetis lenktynininkas ir šalies čempionas Igoris Tycelis. Nelaimė įvyko šeštadienį per pirmąjį Lenkijos vandens motociklų čempionato etapą, vykusį Vyslos upėje. Tragiškas įvykis užfiksuotas „Stock box“ klasėje susidūrus dviem vandens motociklams.
Po susidūrimo abu sportininkai atsidūrė po vandeniu. Pirmasis 54-erių sportininkas buvo ištrauktas iš vandens, jam buvo suteikta medicininė pagalba.
Tačiau I. Tycelis gelbėtojų į krantą buvo išneštas jau be gyvybės ženklų, iškviesti medikai ilgai bandė gaivinti jaunąjį sportininką, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Sekmadienį Plocko regioninės prokuratūros atstovas Bartoszas Maliszewskis patvirtino, kad pradėtas oficialus tyrimas dėl netyčinio mirties sukėlimo. Tyrėjai paėmė abu vandens motociklus, sportininko šalmą  bei visą varžybų dokumentaciją ir vaizdo medžiagą, įskaitant drono įrašus.
I. Tycelis buvo laikomas vienu perspektyviausių Lenkijos vandens motociklų sportininkų. 2022 metais jis tapo Lenkijos vicečempionu „Runabout GP4“ klasėje, o 2023-siais iškovojo „Runabout Stock Box“ čempiono titulą.
Jaunasis čempionas buvo palaidotas gegužės 14-ąją. Velionio mokykla ypatingai atsisveikina su Igoriu. Šrodos Silezijos Nikolajaus Koperniko rajono 1-oji mokykla paskelbė, kad tądien visi mokiniai turėjo ateiti tamsiais rūbais.
Užuojautą pareiškė ir Lietuvos vandens motociklų sporto federacija.
