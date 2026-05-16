„Tai jau vyksta. Ar noriu, kad tai iškirptum? Ne“: Rusijos olimpinė čempionė priblokšta, kad jos šalis skęsta tamsoje

Tai M. Mamun pareiškė interviu žurnalistui Vitiai Kravčenko, kuri savo „YouTube“ kanale paskelbė vaizdo įrašą su sportininke. Visas pokalbis su gimnastikos žvaigžde trūko daugiau kaip valandą, tačiau jis buvo rengiamas ne karą Ukrainoje sukėlusioje Rusijoje: sportininkė šiuo metu yra Bangladeše pas savo tėvą.
2016 metų Rio de Žaneiro olimpinė čempionė tikino, kad ją nepaprastai gąsdina ir nuliūdino abejinga Rusijos visuomenės reakcija į valdžios represijas.
„Man susidaro įspūdis, kad pas mus darosi vis blogiau, blogiau ir dar blogiau. Apribojimai čia, apribojimai ten. Skundai čia, skundai ten. Smurtas – tai tikras košmaras. Bet kokių teisių uždraudimas – tai taip pat košmaras.
Aš nenoriu, kad ši tamsa mus visiškai apgaubtų. Bet bijau, kad tai įvyks. Tai jau vyksta... Žmonės neturi prieigos prie interneto. Tik prie mobiliojo ryšio ir telefono skambučių. Kai kuriais atvejais jie net ir to neturi.
Aš nenoriu prie to priprasti. Taip neturėtų būti. Šis konformizmas mane gąsdina. Mane gąsdina ir greitas žmonių prisitaikymas prie šių dalykų. Tai net ne prisitaikymas, o susitaikymas“, – apie situaciją Rusijoje kalbėjo 2026 metų Rio de Žaneiro moterų gimnastikos daugiakovės olimpinė čempionė M. Mamun.
Ji taip pat paragino nedelsiant nutraukti nusikalstamą karą, kurį Rusija pradėjo prieš Ukrainą 2022-siais – sportininkė pažymėjo, kad pačioje agresorėje šalyje toks karas atrodo visiškai suprantamas ir normalus reiškinys.
„Ką aš sapnuoju? Galbūt teks tau tai iškirpti iš įrašo, bet aš noriu, kad karas kuo greičiau baigtųsi. Aš tą labai dažnai sapnuoju. Mano šalyje tai nesuvokiamas kaip kažkoks siaubas, o suprantamas tarsi įprastas dalykas, tarsi taip ir turėtų vykti, tarsi tai būtų norma.
Ar noriu, kad iškirptum mano atsakymą? Ne, nenoriu. Aš sapnuoju karo pabaigą. Sapnuoju, kad žmonės nustotų mirti. Sapnuoju, kad nebematyčiau šių siaubingų naujienų kiekvieną dieną“, – kalbėjo M. Mamun.
Vis dėlto gimnastė nežada palikti ateityje Rusijos – ji planuoja gyventi šioje agresorės valstybėje.
„Kodėl turite teisę atimti iš manęs mano šalį? Aš noriu čia gyventi ir nenoriu išvykti“, – sakė ji.