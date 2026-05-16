Į Ispaniją pabėgusiai buvusiai V. Putino rėmėjai J. Isinbajevai – rusiškas kerštas: jis kelia juoką

Rusijos antstoliai pradėjo vykdymo procesą prieš garsią Rusijos lengvosios atletikos žvaigždę J. Isinbajevą dėl 7187 rublių (apie 71 eurą) paskolos skolą. Ši informacija pateikta teismo dokumentuose, gautuose iš Volgogrado. Šis miestas yra sportininkės gimtinė.
Susiję straipsniai
Paviešintuose dokumentuose nurodoma, kad dukart olimpinė šuolių su kartimi čempionė laiku negrąžino paskolos palūkanų. Remiantis šia informacija, gegužės 13 d. buvo pradėta skolos išieškojimo byla, o vykdymas pradėtas gegužės 16-ąją.
Ši neįtikėtina situacija sukėlė sarkastišką reakciją tarp pačių rusų, kurie plačiai šaipėsi iš skolos išieškojimo masto ir byloje vartojamos kaltinamosios kalbos.
Kai kurie internautai taip pat atkreipė dėmesį į sumos simboliškumą, rašydami: „Atsiųskite man banko duomenis ir aš įeisiu į istoriją, sumokėdama didžiosios olimpinės čempionės skolas.“
Tačiau vis dėlto ši išieškojimo byla iš esmės yra kerštas garsiai sportininkei už jos pastarųjų kelių metų poziciją ir kalbas, kur ji kritiškai žiūrėjo į dabartinės Rusijos raidą, Vladimiro Putino valdžios okupavimą ir karą Ukrainoje.
„Tokia informacija tikrai negerina jos įvaizdžio. O jei jau ketinate palikti savo tėvynę, tai darykite bent oriai. Bet tai tik jos gyvenimas. Galbūt ji net nesuvokia, kad turi tokių problemų“, – „Novosti Sport“ portalui kalbėjo biatlono olimpinis čempionas Nikolajus Vasiljevas.
J. Isinbajeva anksčiau aktyviai bendradarbiavo su valdžios institucijomis. Ji buvo V. Putino patikėtinė jo 2012 metų rinkimuose ir dalyvavo 2020 metų dokumentų rengime, po kurių buvo pakeista Rusijos Konstitucija – tai leis dabar jau 26 metus valstybę valdančiam V. Putinui likti valdžioje iki 2036 m.
J.Isinbajeva 2023 metais pabėgo į Tenerifę ir vėliau atsižadėjo Rusijos armijos karininkės majorės laipsnio bei V. Putino bendražygės įvaizdžio. Rusus ji pavadino nevykėliais. 2025 metų sausį ji buvo atvykusi į Rusiją ir dalyvavo savo trenerio laidotuvėse.
Jau dvejus metus daugelis Rusijos valdžios žmonių kritikavo J. Isinbajevą už tai, kad ji pasirinko gyvenimui Tenerifę, taip pat už tai, kad majoro laipsnį Rusijos armijoje ji pavadino „nominaliu“. Ispanų portalui „El Digital Sur“ ji paaiškino, kad daugelis rusų sportininkų buvo karinių klubų nariais ir jiems yra skiriami laipsniai.
„Rusijoje, kaip ir bet kurioje kitoje Europos šalyje, kiekvienas sportininkas priklauso kokiam nors sporto klubui. Iki 2018 metų varžiausi CSKA komandoje ir buvau apdovanota medaliais bei titulais už išskirtinius sportinius pasiekimus.
Šiandien aptariami mano titulai yra grynai nominalūs, nes nesu ir niekada netarnavau Rusijos ginkluotosiose pajėgose. Lygiai taip pat, kaip niekada nebuvau Valstybės Dūmos deputate ir niekada nebuvau jokios politinės partijos nare. Mano pašaukimas – sportas“, – bandė teisintis rusė.
Dėl šios priežasties J. Isinbajevą valdžia išbraukė iš „Putin Team“ komandos, ji neteko „Liaudies fronto“ judėjimo Vykdomojo komiteto narės posto, jos vardu Mahačkaloje pavadintas stadionas staigiai buvo perpavadintas į „Darbo“ stadioną.
Legendinė šuolininkė laimėjo auksą 2004-ųjų Atėnų olimpinėse žaidynėse, o vėliau pakartojo šį pasiekimą ir Pekine 2008 metais.
Ji taip pat iškovojo bronzą 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse. Taip pat ji tris kartus tapo planetos čempione, vieną kartą – Europos pirmenybių laimėtoja. Ji taip pat 28 kartus gerino pasaulio rekordus.
Balandžio pabaigoje žiniasklaida pranešė, kad J. Isinbajeva buvo paduota į teismą už tai, kad trejus metus nemokėjo komunalinių mokesčių už savo butus Maskvoje.
Jos neapmokėtos komunalinės sąskaitos už abu objektus išaugo iki 440 000 rublių (apie 4400 eurų).
šuolis su kartimiJelena IsinbajevaVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių