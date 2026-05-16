Įspūdingai žaidžiančios M. Paulikienė ir A. Raupelytė pateko į turnyro Kinijoje finalą

Lietuvos paplūdimio tinklininkės šeštadienį iškovojo dvi puikias pergales ir rytoj sieks pirmojo „Challenge“ titulo Siamene (Kinija) vykstančiame turnyre.
Ketvirtfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė užtikrintai 2:0 (21:14, 21:17) nugalėjo australes Jasmine Fleming ir Elizabeth Alchin.
Pusfinalyje lietuvės stojo į kovą su pirmąjį reitingą turnyre turėjusiomis kinėmis Yan Xu ir Xia Xinyj.
Pirmajame sete mūsiškės visiškai dominavo ir nepaliko varžovėms jokių vilčių. Antrajame sete varžovės buvo išsiveržusios į priekį, bet pačioje seto pabaigoje lietuvės sužaidė nepriekaištingai ir jos šventė pergalę 2:0 (21:9, 24:22). Susitikimas truko 35 min.
Pusfinalyje sekmadienį ryte M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su amerikietėmis Alexis Durish ir Audrey Koenig. Tai bus pirmoji šių porų tarpusavio akistata.
Pirmą sykį į BPT „Challenge“ turnyro finalą lietuvės pateko kovo mėnesį Meksikoje vykusiose varžybose.
Bendrą turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.