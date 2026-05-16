Įspūdingai žaidžiančios M. Paulikienė ir A. Raupelytė pateko į turnyro Kinijoje finalą

2026 m. gegužės 16 d. 15:27
Lrytas.lt
Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė antrą kartą karjeroje ir šiame sezone pateko į „Beach Pro Tour Challenge“ serijos turnyro finalą.
Lietuvos paplūdimio tinklininkės šeštadienį iškovojo dvi puikias pergales ir rytoj sieks pirmojo „Challenge“ titulo Siamene (Kinija) vykstančiame turnyre.
Ketvirtfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė užtikrintai 2:0 (21:14, 21:17) nugalėjo australes Jasmine Fleming ir Elizabeth Alchin.
Pusfinalyje lietuvės stojo į kovą su pirmąjį reitingą turnyre turėjusiomis kinėmis Yan Xu ir Xia Xinyj.
Pirmajame sete mūsiškės visiškai dominavo ir nepaliko varžovėms jokių vilčių. Antrajame sete varžovės buvo išsiveržusios į priekį, bet pačioje seto pabaigoje lietuvės sužaidė nepriekaištingai ir jos šventė pergalę 2:0 (21:9, 24:22). Susitikimas truko 35 min.
Pusfinalyje sekmadienį ryte M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su amerikietėmis Alexis Durish ir Audrey Koenig. Tai bus pirmoji šių porų tarpusavio akistata.
Pirmą sykį į BPT „Challenge“ turnyro finalą lietuvės pateko kovo mėnesį Meksikoje vykusiose varžybose.
Bendrą turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.
