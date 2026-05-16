M. Aleknai startas „Deimantinėje lygoje“ nepavyko, o G. Galvydytė sukūrė stebuklą – pagerino 38 metų senumo rekordą

Martynui Aleknai šiose varžybose Kinijoje nepasisekė nuversti kalnų. Savo geriausiu bandymu – antruoju – lietuvis diską nuskraidino 59,89 metro (X – 59,89 – 59,68) ir užėmė 9-ąją vietą tarp 11 dalyvių.
Nepatekęs į geriausių diskininkų aštuntuką M. Alekna negavo teisės mesti dar trijų bandymų. Už 9 vietą M. Alekna gavo 500 JAV dolerių prizą. Galingą pasirodymą pateikė slovėnas Kristjanas Čehas.
Jis jau antruoju bandymu diską numetė 70,31 m ir pagerino dar 2010 m. vengro Zoltano Kovago (69,69) pasiektą varžybų Kinijoje rekordą.
Antrą vietą išplėšė australas Matthew Denny – 67,54 m, kuris rezultatą pasiekė penktuoju metimu ir aplenkė dabartinį pasaulio čempioną švedą Danielį Stahlį – 66,71 m.
Įspūdingą rezultatą Lietuvai „Deimantinėje lygoje“ pasiekė bėgikė Gabija Galvydytė. Pastaroji „sudaužė“ 38 metus gyvavusį Lietuvos rekordą.
Savo debiutinėse varžybose dalyvavusi 26 metų lietuvė varžėsi 1 500 m rungtyje ir distanciją įveikė per 3 min. 59,74 sek. Tai pirmasis kartas, kai Lietuvos bėgikė įveikė nuotolį greičiau nei 4 minutės. Iki tol asmeninis G. Galvydytės rekordas buvo 4 min. 00,71 sek.
Beje, sportininkei taip pat priklauso 800, 1000, 1500 m ir mylios Lietuvos rekordai trumpame take.
Ankstesnis Lietuvos moterų 1 500 m bėgimo rekordas dar nuo 1988 metų priklausė Laimutei Baikauskaitei. Šį rezultatą tąkart lengvaatletė buvo pasiekusi Seule.
Šeštadienio varžybose G. Galvydytė užėmė 11 vietą tarp 16 sportininkių.
Jau kitą šeštadienį (gegužės 23 d.) Gabija dalyvaus ir antrajame „Deimantinės lygos“ etape Kinijoje, Siameno mieste.
