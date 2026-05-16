Pasaulio ledo ritulio čempionate galingiausiai žengia Kanada ir suomiai

A grupėje šeštadienį Austrija 5:2 (3:2, 2:0, 0:0) nugalėjo Didžiosios Britanijos ledo ritulininkus.
Kitame grupės mače viena iš pretendenčių į medalius Suomija susitvarkė su Vengrija 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Tai jau buvo antroji suomių sėkmė – pirmojo rato dvikovoje jie įveikė ir vokiečius 3:1.
Trečiose šio grupės rungtynėse vėlai vakare turėjo grumtis šeimininkė Šveicarija ir Latvijos ledo ritulininkai. Šveicarai praėjusiame čempionate tapo vicečempionais, finale kritę po pratęsimo 0:1 nuo JAV ekipos.
B grupėje Slovakijos komanda po sunkios kovos palaužė Norvegiją 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Viską lėmė trečiame kėlinyje 7 min. Mareko Hriviko pelnytas įvartis.
Dar vieną įspūdingą pergalę iškovojo Kanados komanda, nepalikusi jokių šansų Italijai 6:0 (3:0, 3:0, 0:0). Pirmojo rato mače kanadiečiai palaužė ir Švediją 5:3.
Vėlai vakare šioje grupėje kovos Čekija ir Slovakija. Čekams tai jau antroji pirmenybių dvikova – pirmame mače jie palaužė Daniją 4:1.