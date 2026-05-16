Tarptautiniame A. Šociko bokso turnyre paaiškėjo visi finalų dalyviai

Pusfinaliuose pergales šventė 7 lietuviai. Ana Starovoitova (iki 60 kg) rezultatu 3:2 (27:30, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28) nugalėjo Niamhą Mitchell.
Po atkaklios kovos laimėjimą pelnė Nedas Gudomskas (iki 65B kg), rezultatu 4:1 (29:28, 28:29, 29:28, 30:27, 29:28) įveikęs latvį Nikolajsą Zamjatinsą.
Susiję straipsniai
Į finalą žengė ir Aleksandras Trofimčiukas (iki 70A kg), po atkaklios kovos rezultatu 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28) pranokęs škotą Taylorą McMahoną. Tame pačiame pogrupyje pergalę pasiekė Donats Rokis (iki 70A kg), kuris rezultatu 4:1 nugalėjo šveicarą Timą Rufą.
Edgaras Trotenskis (iki 70B kg) rezultatu 3:2 (28:29, 30:27, 29:28, 28:29, 29:28) įveikė šveicarą Miką Reicheną, o Vladimiras Abramovas (iki 75 kg) po atkaklios kovos 3:2 (27:30, 30:27, 29:28, 29:28, 28:29) pranoko šveicarą Alphą Kaserą.
Užtikrintai į finalą nužengė Arvydas Dainys (iki 80 kg), kuris rezultatu 5:0 (29:27, 29:27, 30:26, 30:26, 30:26) nugalėjo lenką Nikodemą Kozaką.
Pralaimėjimą patyrė Beatričė Savickaitė (iki 60 kg), kuri rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 28:29, 27:30) nusileido lenkei Wiktoriai Hass. Kovoti su Magdy Abu Abdo atsisakė Nojus Šmatauskas (iki 65A kg), tad pergale džiaugėsi šveicaras.
Nepasisekė ir Mykolui Brokui (iki 65B kg), kuris rezultatu 1:4 (28:29, 27:30, 29:28, 28:29, 28:29) neprilygo škotui Leo Churchui. Davidas Ratovičius (iki 75 kg) taip pat patyrė pralaimėjimą –rezultatu 0:5 (28:29, 28:29, 27:30, 27:30, 28:29) nusileido lenkui Lukaszui Zygulai.
Darius Voišnarovičius (iki 90 kg) rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 26:30) neatsilaikė prieš armėną Davitą Simonyaną, o Dominykas Kropa (iki 90 kg) suklupo po to, kai pirmajame raunde jo ir škoto Roberto McNulty kovą nutraukė lietuvio sekundantas.
Gegužės 16 d. (šeštadienį) nuo 17 val. bokso sporto mėgėjų lauks pajėgiausių turnyro sportininkų finalų susitikimai. Tarptautinio A. Šociko turnyro finalinės dienos atmosferą kurs muzikiniai renginio svečiai – dainininkas Aleksandras Ivanauskas-Fara ir reperis Remis Retro.
Finalinėse akistatose boksuosis 12 lietuvių. A. Starovoitova (iki 60 kg) susitiks su lenke Wiktoria Hass, Iveta Lešinskytė (iki 75 kg) išbandys marokietės Salmos Elhajjami jėgas, o Raimondas Trapulionis (iki 60 kg) varžysis su Edgaru Skurdeliu.
N. Gudomskas (iki 65B kg) boksuosis su škotu Leo Churchu, A. Trofimčiukas (iki 70A kg) susitiks su D. Rokiu, E. Trotenskis (iki 70B kg) išbandys suomio Jimi Noioso jėgas, o V. Abramovas (iki 75 kg) varžysis su lenku Lukaszu Zygula.
A. Dainys (iki 80 kg) boksuosis su šveicaru Diego Mazzarelli, Lukas Steponaitis (iki 85 kg) susitiks su moldovu Illia Valigurschiu, o Jonas Jazevičius (virš 90 kg) varžysis su švedu Antonu Borzsei.