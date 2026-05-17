Antrąją pergalę iškovoję austrų ledo ritulininkai tapo pasaulio čempionato A grupės lyderiais

A grupėje pirmąją vietą po dviejų turų po sekmadienio mačo užima Austrijos rinktinė, kuri įveikė vieną iš autsaiderių Vengrijos ekipą 4:2 (1:1, 0:0, 3:1). Austrai prieš tai nugalėjo taip pat ne patį stipriausią varžovą Didžiąją Britaniją 5:2.
Austrai ilgai kankinosi su vengrais, trečiame kėlinyje per minutę pelnė du įvarčius ir atitrūko 3:1. Tačiau Vengrija 13-ąją minutę po P. Vince'o įvarčio sumažino atsilikimą iki 2:3.
Pralaiminti komanda ėmėsi ir šeštojo žaidėjo aikštėje sprendimo, tačiau būtent tada likus 3 sek. iki mačo pabaigos T. Nicklas pelnė 4 austrų įvartį į tuščius vartus.
Tad Austrija, kaip ir dar dvi rinktinės po dviejų turų turi A grupėje po 6 taškus, o vengrai lieka su 0.
B grupėje laimėjimą iškovojo švedai, kurie nugalėjo danus 6:2 (2:0, 3:1, 1:1). Prieš tai švedai buvo pralaimėję favoritei Kanadai 3:5, o danai pirmame rate krito nuo čekų 1:4.