Europos čempionate jaunoji buriuotojų karta išbandys olimpinę vyrų rungtį

2026 m. gegužės 17 d. 08:28
Lrytas.lt
Šiandien Kroatijoje, Kašteloje, startuoja Europos ILCA jachtų klasės čempionatas, kur Lietuvai atstovauja net 7 sportininkai. Daliai jų – tai pirmas startas tokio rango ir konkurencingumo varžybose lenktyniaujant su stipriausiais olimpinės ILCA 7 jachtų klasės konkurentais iš viso pasaulio.
ILCA 7 klasėje startuojančiam Radvilui Janulioniui, šiuo metu besiruošiančiam atrankai į olimpines žaidynes, tai – vienos svarbiausių sezono varžybų, leisiančios įsivertinti progresą bei esamą vietą tarptautiniame sportininkų kontekste.
Tuo tarpu taip pat šioje jachtų klasėje startuojantiems Mariui Antanavičiui, Rokui Germanavičiui bei Rokui Jasaičiui tai – pirmas tokio lygio startas olimpinėje vyrų klasėje.
„Mūsų jaunimo ILCA 7 komanda – praėjusiais metais šiame čempionate pademonstravo puikius rezultatus dar vaikinams pereinamojoje ILCA 6 jachtų klasėje.
Šiemet jie startuos jau gerokai konkurencingesnėje, ILCA 7, jachtų klasėje su olimpiniais čempionais ir kitais aukščiausio meistriškumo pajėgiausiais sportininkais.
Tad nors rezultatas svarbus, šiose varžybose ne skaičiai bus svarbiausias tikslas, o patirtis ir varžybinės situacijos tokioje konkurencingoje aplinkoje“, – teigia Lietuvos ILCA jachtų klasės asociacijos prezidentas Matas Kabaila.
Iš viso ILCA 7 jachtų klasėje prie starto linijos planuoja stoti 179 sportininkai. Tarp jų – ir tokios šios jachtų klasės legendos kaip kroatas Tonči Stipanovič, dukart olimpinis vicečempionas ir penkis kartus Europos čempionatas, kuris į lenktynių distanciją grįžta po metų pertraukos.
Praėjusiais metais Europos čempionate vaikinams pereinamojoje ILCA 6 jachtų klasėje Marius Antanavičius užėmė 8, Rokas Germanavičius – 19, Rokas Jasaitis – 25 vietas.
Šiemet vaikinams pereinamojoje ILCA 6 jachtų klasėje taip pat startuos trys Lietuvos atstovai – Tadas Ažukas, Rokas Rimša bei Teodoras Karlavičius. Šioje jachtų klasėje iš viso prie starto linijos žada stoti 37 sportininkai.
Artimiausiomis dienomis orų prognozės žada silpnesnius vėjus, tad sportininkams gali tekti apsišarvuoti kantrybe laukiant varžyboms tinkamų sportinių sąlygų.
Europos ILCA čempionatas vyks gegužės 17–22 dienomis.
