Laukimas neprailgo – Latvijos ledo ritulininkai pasaulio čempionate aptalžė Vokietiją

Latviai kovoja A grupėje ir pirmojo rato akistatoje krito nuo šeimininkų šveicarų 2:4. Nepasisekė ir pirmame ture vokiečiams, kurie 1:3 pralaimėjo Suomijai 1:3.
Latviai įvarčius pelnė pirmame ir antrame kėliniuose – baigiantis pirmosioms 20 minučių, 18-ąją min. pasižymėjo čekų Prahos „Sparta“ ekipoje žaidžiantis Martinis Dzierkalas, o antrąjį įvartį antrojo kėlinio 5 min. įmušė šveicarų „ZSC Lions“ ekipoje žaidžiantis Rudolfas Belceris.
Dar viename vakaro mače taip pat pirmąjį laimėjimą iškovojo norvegai, sudaužę B grupėje slovėnus 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Norvegai pirmame mače pralaimėjo slovakams 1:2, o slovėnai pirmame ture 3:2 po pratęsimo įveikė čekus.