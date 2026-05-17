Lietuvos rinktinė – 2026 metų šachmatų uždavinių sprendimo Europos vicečempionė

Lietuvos komandai atstovavo šachmatų uždavinių sprendimo didmeistris Martynas Limontas, tarptautiniai meistrai Kevinas Kuznecovas ir Vidmantas Satkus bei Stasys Steponavičius.
Susiję straipsniai
Čempionatą užtikrintai laimėjo Lenkijos rinktinė, surinkusi 251 tašką iš 270 galimų ir nepalikusi didesnių vilčių varžovams. Lietuvos komanda su 233,5 taško iškovojo antrąją vietą, o trečia liko Ukrainos rinktinė, surinkusi 215,5 taško. Lietuvos sprendėjai stabiliai laikėsi tarp lyderių viso čempionato metu ir dar kartą patvirtino, kad priklauso stipriausių Europos komandų elitui.
Įspūdingiausiai iš lietuvių pasirodė ilgametis rinktinės lyderis Martynas Limontas, surinkęs net 89,5 taško iš 90 galimų. Nepaisant tokio rezultato, jis individualioje įskaitoje liko ketvirtas. Limontas vos puse taško atsiliko nuo dviejų FIDE atstovų, užėmusių pirmąsias vietas individualioje įskaitoje, o tiek pat taškų surinko ir Lenkijos rinktinės lyderis, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionas Kacperis Piorunas. Vis dėlto pagal papildomą rodiklį – sprendimo laiką – lietuvis lenkui nusileido 62 minutėmis.
Dabartinis Lietuvos čempionas Kevinas Kuznecovas surinko 78 taškus, individualioje įskaitoje užėmė 10 vietą, o jaunimo kategorijoje pelnė bronzos medalį. Vidmantas Satkus surinko 57,5 taško ir pasidalijo 34–35 vietas, o Stasys Steponavičius su 48,5 taško liko 43-as.
Pastaraisiais metais Lietuvos rinktinė tapo viena stipriausių Europos šachmatų uždavinių sprendimo komandų. Po 2023 metais iškovoto sidabro ir dviejų bronzos medalių iš eilės 2024 ir 2025 metų Europos čempionatuose lietuviai šiemet vėl susigrąžino Europos vicečempionų titulą.
Europos čempionatas laikomas vienu stipriausių metų sprendimo turnyrų pasaulyje. Dalyviams per ribotą laiką tenka spręsti įvairių žanrų šachmatų kompozicijas – dviejų ir trijų ėjimų uždavinius, daugelio ėjimų uždavinius, etiudus, kooperatinius bei atvirkštinių matų uždavinius. Net menkiausia klaida ar prarastos minutės gali lemti galutines vietas turnyro lentelėje.
Šachmatų uždavinių sprendimas reikalauja ne tik gilių šachmatinių žinių, bet ir ypatingos koncentracijos, loginio mąstymo bei gebėjimo dirbti didžiulio laiko spaudimo sąlygomis. Todėl Lietuvos rinktinės pasiektas rezultatas laikomas vienu didžiausių pastarųjų metų Lietuvos šachmatų kompozicijos laimėjimų.
Po sėkmingo pasirodymo Skopjėje Lietuvos rinktinė jau ruošiasi kitam svarbiausiam sezono startui – pasaulio šachmatų uždavinių sprendimo čempionatui, kuris rugpjūtį vyks Magdeburge, Vokietijoje.