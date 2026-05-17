Lietuvos švieslentė: lygiųjų epidemija futbolo lygoje, neklystanti „Minija“ ir ramios moterų futbolo lyderės

Futbolas
Lietuvos lyga. 14 turas
Vilniaus „Riteriai“ – „Panevėžys“ rungtynės atšauktos.
Kauno „Žalgiris“ – „Šiauliai“ 0:0.
Kauno raj. „Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“ 2:2. Njoya 20, 90 / Seckas 18, Omori 78.
Telšių „Džiugas“ – Gargždų „Banga“ 0:1. Venckus 52.
Vilniaus raj. „Transinvest“ – Vilniaus „Žalgiris“ 1:0. Auzmendi 36.
Lentelė: Kauno „Žalgiris“ – 29, „Transinvest“ – 25, „Džiugas“ – 24, „Banga“ – 22, Vilniaus „Žalgiris“ – 19, „Sūduva“ – 19, „Panevėžys“ – 15*, „Hegelmann“ – 14, „Šiauliai“ – 13, „Riteriai“ – 3*. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Rezultatyviausi žaidėjai: Benchaibas (K. „Žalgiris“) – 8, Auzmendi („Transinvest“) – 7, Hlušačius („Transinvest“), Ourega (K. „Žalgiris“) ir Njoya („Hegelmann“) – po 6, Ribeiro (K. „Žalgiris“), Antalis (V. „Žalgiris“) ir Sobowale („Džiugas“) – po 5.
Savaitgalį žaisdami namie taškus prarado abu lyderiai. Čempiono vardą ginantis Kauno „Žalgiris“ rungtynes su „Šiauliais“ baigė lygiosiomis, o „Džiugas“ pralaimėjo „Bangai“.
Kauno komanda pirmą kartą šį sezoną neįmušė nė vieno įvarčio, o lygiosiomis baigė jau ketvirtas iš eilės rungtynes. Beje, lygiųjų epidemija užsikrėtė daug aukščiausios lygos komandų – per du pastaruosius turus lygiosiomis baigėsi net šešerios iš devynerių rungtynių.
Jei Telšių futbolininkai nepasinaudojo galimybe priartėti prie lyderio, tai „Transinvest“ tokios galimybės nepaleido. Vilniaus rajono komanda įveikė Vilniaus „Žalgirį“, aplenkė „Džiugą“ ir pakilo į antrąją vietą.
Šiame ture įvyko ne visos numatytos rungtynės. „Riterių“ klubas nepasirūpino, kad stadione budėtų greitosios medicininės pagalbos brigada, todėl rungtynės su „Panevėžiu“ buvo atšauktos.
Lietuvos pirmoji lyga. 9 turas
Klaipėdos „Neptūnas“ – Kretingos „Minija“ 1:3. Lukšys 90+ / Pipiras 24, 63, Diawara 81.
Plungės „Babrungas“ – Vilniaus „Žalgiris B“ 3:0, Vilniaus raj. „Transinvest B“ – Kauno „Be1“ 0:2, Alytaus „Dainava“ – Kauno „Hegelmann B“ 3:2, „Garliava“ – Kauno „Žalgiris B“ 3:0, Tauragės „Tauras“ – „Jonava“ 2:0, Vilniaus BFA – Mažeikių „Atmosfera“ 0:5, „Šiauliai B“ – Panevėžio „Ekranas“ 2:2.
Lentelė: „Minija“ – 27, „Babrungas“ – 25, „Be1“ – 20, „Garliava“ – 17, „Tauras“ – 16, „Neptūnas“ – 13, „Atmosfera“ – 13, „Dainava“ – 12, Vilniaus „Žalgiris B“ – 12, „Jonava“ – 11, „Transinvest B“ – 11, BFA – 10, „Hegelmann B“ – 7, „Šiauliai B“ – 6, „Ekranas“ – 4, Kauno „Žalgiris B“ – 0.
Pergalių virtinę tęsianti ir nuo sezono pradžios nė taško nepraradusi „Minija“ išvykoje nugalėjo prieš sezoną daugelio pagrindiniu favoritu vadintą „Neptūną“, kuris pernai tapo pirmosios lygos vicečempionu.
Šiame ture pergales pasiekė ir visos kitos pirmaujančios komandos, tad skirtumas tarp jų nepasikeitė. „Babrungas“ nuo lyderių atsilieka 2 taškais, „Be1“ – 7 taškais, „Garliava“ – 10 taškų, „Tauras“ – 11 taškų.
Lietuvos moterų lyga
8 turas. Vilniaus „Žalgiris-MRU“ – Kauno raj. FA 3:0, Gargždų „Banga“ – Vilniaus „FK Žalgiris“ 0:0, „Šiauliai“ – Šiaulių „Gintra“ 0:2.
Lentelė (po 7 rungt.): „Gintra“ – 19, „Žalgiris-MRU“ – 16, „Šiauliai“ – 12, „FK Žalgiris“ – 10, Kauno raj. FA – 4*, „Banga“ – 2, Vilniaus raj. „Transinvest“ – 1**. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Moterų lygoje savaitgalį netikėtumų nebuvo – pergales gana įtikinamai pasiekė abi lyderės „Gintros“ ir „Žalgirio-MRU“ komandos.
Rankinis
Lietuvos vyrų lyga
Serijos dėl 3 vietos pirmosios rungtynės (iki 2 pergalių)
„Vilnius“ – Alytaus „Varsa“ 30:36.
Finalo serija, kurioje iki trijų pergalių kovos Klaipėdos „Dragūnas“ ir Vilniaus „Šviesa“, prasidės trečiadienį.
Krepšinis
Lietuvos lyga. 36 turas
„Šiauliai“ – Panevėžio „Lietkabelis“ 67:64. McKnightas 13, Hendersonas 11, Kariniauskas 9 / Danusevičius 13, Kullamäe 12, Morrisas 12, Maldūnas 8, 10 atk.kam. 2214 žiūrovų.
„Gargždai“ – Vilniaus „Rytas“ 103:98. Pipkinsas 28, Gailius 18, Turneris 18, Mineikis 10, Vaištaras 10 / Masiulis 23, Sargiūnas 23, Smithas 14, Marčiulionis 12. 1490 žiūrovų.
Kauno „Žalgiris“ – Kėdainių „Nevėžis“ 98:80. Sirvydis 20, Tubelis 18, Rubštavičius 14 / Vaitkus 19, Ramanauskas 13, Pohto 12, Godfrey 11. 2499 žiūrovai.
Klaipėdos „Neptūnas“ – „Jonava“ 95:89. Lomažas 25, Girdžiūnas 13, Velička 13, Pacevičius 10 / Carteris 20, Krikke 17, Sidarevičius 12, Repšys 10. 1381 žiūrovas.
Galutinė lentelė (po 32 rungt.): „Žalgiris“ – 31, „Rytas“ – 20, „Neptūnas“ – 17, „Šiauliai“ – 17, „Lietkabelis“ – 15, „Gargždai“ – 15, „Juventus“ – 12, „Jonava“ – 9, „Nevėžis“ – 8.
Ketvirtfinalyje iki dviejų pergalių žais: „Žalgiris“ – „Jonava“, „Rytas“ – „Juventus“, „Neptūnas“ – „Gargždai“, „Šiauliai“ – „Lietkabelis“.
Rezultatyviausi žaidėjai: Hendersonas („Šiauliai“) – 18,2 tšk., Hardingas („Rytas“) – 17,4, Lomažas („Neptūnas“) – 16,7, Turneris („Gargždai“) – 16,5, Morrisas („Lietkabelis“) – 16,1, Kullamäe („Lietkabelis“) – 15,2, Ashtonas („Jonava“) – 14,4, Velička („Neptūnas“) – 14,4.
