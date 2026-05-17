Pasaulio ledo ritulio čempionai amerikiečiai po šalto dušo čempionate iškovojo pirmąją pergalę

Praėjusiais metais po 45 metų pertraukos pasaulio čempionais tapę amerikiečiai ne itin sėkmingai startavo šių metų pirmenybėse Šveicarijoje. Jie pirmoje akistatoje nusileido šeimininkams šveicarams 1:3 ir sekmadienį galiausiai reabilitavosi.
JAV rinktinė sugebėjo 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) įveikė vieną iš turnyro autsaiderių Didžiąją Britaniją. Pastarioji ekipa startiniame mače 2:5 nusileido Austrijai.
Po dviejų kėlinių rezultatas tebuvo 2:1, tačiau trečiame kėlinyje sužaidus daugiau kaip 2 min. amerikiečiai per 15 sek. įmušė 2 įvarčius ir uždarė klausimą dėl nugalėtojo.
Du įvarčius JAV rinktinei pelnė Amerikos ledo ritulio lygos „Bakersfield Condors“ komandai atstovaujantis Isaacas Howardas.
Antrąjį laimėjimą pirmenybėse B grupėje iškovojo slovakai, sugebėję susitvarkyti su italais 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Pirmoje akistatoje Slovakija vos ne vos nurungė Norvegiją 2:1, o italai nusileido favoritei Kanadai 0:6.
