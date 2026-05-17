Pasaulio ledo ritulio čempionai amerikiečiai po šalto dušo čempionate iškovojo pirmąją pergalę

2026 m. gegužės 17 d. 16:23
Pasaulio ledo ritulio čempionate sekmadienį pirmąją pergalę A grupėje iškovojo planetos čempionai JAV ritulininkai, o B grupėje antruoju laimėjimu džiaugėsi slovakai.
Praėjusiais metais po 45 metų pertraukos pasaulio čempionais tapę amerikiečiai ne itin sėkmingai startavo šių metų pirmenybėse Šveicarijoje. Jie pirmoje akistatoje nusileido šeimininkams šveicarams 1:3 ir sekmadienį galiausiai reabilitavosi.
JAV rinktinė sugebėjo 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) įveikė vieną iš turnyro autsaiderių Didžiąją Britaniją. Pastarioji ekipa startiniame mače 2:5 nusileido Austrijai.
Po dviejų kėlinių rezultatas tebuvo 2:1, tačiau trečiame kėlinyje sužaidus daugiau kaip 2 min. amerikiečiai per 15 sek. įmušė 2 įvarčius ir uždarė klausimą dėl nugalėtojo.
Du įvarčius JAV rinktinei pelnė Amerikos ledo ritulio lygos „Bakersfield Condors“ komandai atstovaujantis Isaacas Howardas.
Antrąjį laimėjimą pirmenybėse B grupėje iškovojo slovakai, sugebėję susitvarkyti su italais 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Pirmoje akistatoje Slovakija vos ne vos nurungė Norvegiją 2:1, o italai nusileido favoritei Kanadai 0:6.
