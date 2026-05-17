Po įspūdingo finalo mūšio tinklininkės M. Paulikienė ir A. Raupelytė Kinijoje pasipuošė sidabru

2026 m. gegužės 17 d. 16:36
Siamene (Kinija) finišavusiame „Beach Pro Tour Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė antrąją vietą.
Puikų žaidimą visą savaitę demonstravusios Lietuvos sportininkės finale po dramatiškos kovos 1:2 (15:21, 21:19, 14:16) pralaimėjo amerikietėms Alexis Durish ir Audrey Koenig. Mačas truko 55 minutes.
Lietuvės energingai pradėjo finalą, bet atsiradusios klaidos paduodant leido įsižaisti amerikietėms, kurios iniciatyvos pirmajame sete nebepaleido.
Antrajame sete, lietuvėms atsiliekant 7:10, M. Paulikienė pajuto kojos skausmus ir jai prireikė medicininės pertraukėlės. Sugrįžusios į aikštę Lietuvos paplūdimio tinklininkės demonstravo charakterį, pelnė keletą taškų iš eilės ir išsiveržė į priekį. Galiausiai joms pavyko laimėti antrą setą ir finalo baigtis persikėlė į lemiamą setą.
Trečiasis setas klostėsi itin atkakliai. Lietuvės pelnė du taškus paeiliui ir išlygino rezultatą 14:14, tačiau tuomet varžovės atsakė savo sėkmingu finišu ir taip išplėšė pergalę.
Už antrą vietą lietuvėms atiteko 760 pasaulio reitingo taškų ir 13 tūkst. JAV dolerių.
M. Paulikienė ir A. Raupelytė pakartojo geriausią savo rezultatą „Challenge“ turnyruose. Pirmą sykį jos sidabrinėmis prizininkėmis tapo kovo mėnesį turnyre Meksikoje. 
Kitą savaitę M. Paulikienę ir A. Raupelytė turėtų dalyvauti kitame „Challenge“ serijos turnyre Filipinuose. Jam taip pat yra užsiregistravusios Jekaterina Saulė ir Danielė Kvedaraitė, Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė bei Karolis Palubinskas ir Arnas Rumševičius.
