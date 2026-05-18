Istorinė E. Butvilo pergalė – ATP turnyre sutalžė 69-ąją pasaulio raketę

Ženevoje (Šveicarija) vykstančiame „ATP 250“ serijos turnyre lietuvis 6:3, 6:1 sutriuškino Lorenzo Sonego (ATP-69).
Klaipėdietis pergalę pasiekė per 1 val. 16 min.
L. Sonego dar 2021 metais ATP reitinge užėmė 21-ąją vietą, o per karjerą uždirbo beveik 10 mln. JAV dolerių.
Susiję straipsniai
Tai buvo pirmoji Edo pergalė ATP turnyre.
Antrajame etape lietuvis susitiks su 10-ąja pasaulio rakete, kazachu Alexanderiu Bubliku.
Lietuvis jau užsitikrino 38 reitingo taškus ir 10 tūkst. 750 eurų.
Čempionui atiteks 250 reitingo taškų ir 93 tūkst. 175 eurai.