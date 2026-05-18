Istorinė E. Butvilo pergalė – ATP turnyre sutalžė 69-ąją pasaulio raketę

2026 m. gegužės 18 d. 22:58
Edas Butvilas (ATP-253) iškovojo istorinę, pirmąją pergalę ATP ture.
Ženevoje (Šveicarija) vykstančiame „ATP 250“ serijos turnyre lietuvis 6:3, 6:1 sutriuškino Lorenzo Sonego (ATP-69).
Klaipėdietis pergalę pasiekė per 1 val. 16 min.
L. Sonego dar 2021 metais ATP reitinge užėmė 21-ąją vietą, o per karjerą uždirbo beveik 10 mln. JAV dolerių.
V. Gaubas įveikė pirmąjį „Roland Garros" atrankos etapą

Įspūdinga E. Butvilo pergalė – pakeliui į pagrindinį turnyrą smogė pirmojo šimtuko žaidėjui

E. Butvilas be didesnių bėdų įveikė „Gonet Geneva Open" pirmąjį kvalifikacijos etapą

Tai buvo pirmoji Edo pergalė ATP turnyre.
Antrajame etape lietuvis susitiks su 10-ąja pasaulio rakete, kazachu Alexanderiu Bubliku.
Lietuvis jau užsitikrino 38 reitingo taškus ir 10 tūkst. 750 eurų.
Čempionui atiteks 250 reitingo taškų ir 93 tūkst. 175 eurai.
