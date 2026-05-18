Kovą dėl bronzos pergale pradėjo sostinėje šeimininkavę „Varsos“ rankininkai

Dzūkijos sostinės komanda Vilniuje šeimininkavo nuo pat susitikimo pradžios. Vienintelį kartą rezultatas buvo lygus 1:1 tik sužaidus pusantros minutės. Vėliau alytiškiai laimėjo atkarpą net 6:0 ir iki pat finalinės sirenos išlaikė nemažą persvarą bei neleido varžovams pagalvoti apie pergalę.
„Rezultatas tikrai neatspindi visos rungtynių eigos. Rungtynės buvo nervingos ir įtemptos. Kas mums pavyko, ypač pirmame kėlinyje, tai realizuoti metimus. Tai davė mums impulsą nuo pat susitikimo pradžios. Gynyboje irgi daugiau mažiau susitvarkėme. Galvoju, kad tai buvo komandinė pergalė, nes visi – tiek pagrindiniai žaidėjai, tiek ir atsarginiai – įdėjo savo indėlį“, – sakė net 76,6 proc. metimų realizavusios Alytaus komandos treneris Egidijus Petkevičius.
Nugalėtojus į priekį vedė 13 įvarčių pelnęs Nedas Buronko. Antrą vietą rezultatyviausių LRL žaidėjų sąraše užimantis N. Buronko atgaivino intrigą kovoje dėl rezultatyviausio lygos rankininko titulo. 163 įvarčius surinkęs N. Buronko iki 10 įvarčių sumažino atsilikimą nuo sezoną jau baigusio Simo Butkaus iš Kauno „Granito-Kario“ komandos.
7 įvarčius prie „Varsos-Stronglaso“ komandos pergalės pridėjo Karolis Grigas, 5 – Manvydas Lazauskas, 4 – Andrius Montvilas.
„Vilniaus“ ekipai Laurynas Palevičius pelnė 9 įvarčius, Rolandas Bernatonis – 7, Arminas Milaknis – 6.
„Blogai. Kitaip ir negali būti, kai pralaimi rungtynes. Gal trūko susikaupimo, gal sekmadienis pakišo koją, nes pas varžovus buvo daugiau kovingumo. Kas buvo labiau vertesni pergalės, tie šiandien ir laimėjo“, – teigė „Vilniaus“ ekipos rankininkas Vaidas Drevinskas.
Antros serijos rungtynės vyks gegužės 23 d. Alytuje.
Gegužės 20 d. prasidės ir LRL finalo serija, kurioje iki trijų pergalių kausis čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus „Šviesa“. Pirmos finalo rungtynės vyks reguliariojo sezono nugalėtojo „Dragūno“ aikštelėje.