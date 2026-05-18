V. Gaubas įveikė pirmąjį „Roland Garros“ atrankos etapą

Lietuvis pirmajame atrankos etape 6:4, 6:1 susitvarkė su argentiniečiu Federico Coria (ATP-886).
Dvikova vyko 1 val. 30 min.
Pirmajame sete šiaulietis dar atsiliko 2:4, tačiau tuomet prasidėjo Viliaus dominavimas. Lietuvis laimėjo net 9 geimus paeiliui.
Kitame etape V. Gaubo lauks brazilo Joao Lucas Reis Da Silva (ATP-200) arba prancūzo Calvino Hemery (ATP-276) iššūkis.
Už sėkmingai įveikta pirmąjį atrankos etapą lietuviui atiteks 8 reitingo taškai.
Visos kvalifikacijos metu V. Gaubas negalės sutikti aukštesnio reitingo varžovo už save.
