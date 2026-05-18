SportasKitos naujienos

V. Gaubas įveikė pirmąjį „Roland Garros“ atrankos etapą

2026 m. gegužės 18 d. 21:42
Lrytas.lt
Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas (ATP-133) sėkmingai pradėjo prestižinio „Roland Garros“ turnyro atranką.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvis pirmajame atrankos etape 6:4, 6:1 susitvarkė su argentiniečiu Federico Coria (ATP-886).
Dvikova vyko 1 val. 30 min.
Pirmajame sete šiaulietis dar atsiliko 2:4, tačiau tuomet prasidėjo Viliaus dominavimas. Lietuvis laimėjo net 9 geimus paeiliui.
Susiję straipsniai
Įspūdinga E. Butvilo pergalė – pakeliui į pagrindinį turnyrą smogė pirmojo šimtuko žaidėjui

Įspūdinga E. Butvilo pergalė – pakeliui į pagrindinį turnyrą smogė pirmojo šimtuko žaidėjui

E. Butvilas be didesnių bėdų įveikė „Gonet Geneva Open“ pirmąjį kvalifikacijos etapą

E. Butvilas be didesnių bėdų įveikė „Gonet Geneva Open“ pirmąjį kvalifikacijos etapą

V. Gaubas apmaudžiai suklupo Portugalijoje

V. Gaubas apmaudžiai suklupo Portugalijoje

Kitame etape V. Gaubo lauks brazilo Joao Lucas Reis Da Silva (ATP-200) arba prancūzo Calvino Hemery (ATP-276) iššūkis.
Už sėkmingai įveikta pirmąjį atrankos etapą lietuviui atiteks 8 reitingo taškai.
Visos kvalifikacijos metu V. Gaubas negalės sutikti aukštesnio reitingo varžovo už save.
Vilius GaubasTenisasFrench Open
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.