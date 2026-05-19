Lietuvis apdovanotas vienu prestižiškiausių JAV koledžų prizų

2026 m. gegužės 19 d. 12:56
Lietuvis Tomas Valinčius tapo 2026 metų „Ferriss Trophy“ laureatu – vienu prestižiškiausių koledžų beisbolo apdovanojimų JAV. Šis prizas kasmet skiriamas geriausiam NCAA universitetų beisbolininkui Misisipės valstijoje.
Apdovanojimą organizuoja Misisipės sporto šlovės muziejus („Mississippi Sports Hall of Fame“), o jo pavadinimas skirtas pagerbti legendinį metiką Dave'ą „Boo“ Ferrissą.
T. Valinčius, atstovaujantis Mississippi State Bulldogs komandai, buvo įvertintas už įspūdingą sezoną NCAA čempionate. Kairiarankis metikas šiemet startavo 14 rungtynių, iškovojo 9 pergales ir patyrė 2 pralaimėjimus, jo ERA siekė 3.04, o per 80 kėlinukų jis atliko net 112 strikeout'ų bei skyrė vos 17 walk'ų.
Valinčius buvo tarp SEC konferencijos lyderių beveik visose pagrindinėse statistikos kategorijose – dalijosi pirmą vietą pagal pergales, buvo antras pagal strikeout’us, ketvirtas pagal sužaistus kėlinukus ir penktas pagal ERA rodiklį. SEC rungtynėse lietuvis išmušė net 86 varžovų žaidėjus – daugiau nei bet kuris kitas konferencijos metikas.
„Ferriss Trophy“ dažnai laikomas Misisipės valstijos koledžų beisbolo MVP apdovanojimu. Ankstesni laureatai vėliau sėkmingai žaidė MLB lygoje, todėl šis įvertinimas laikomas itin svarbiu žingsniu profesionalios karjeros link.
