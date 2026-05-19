Po sprendimų dėl rusų ir baltarusių – LTOK raginimas imtis veiksmų

Gegužės 7 d. Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) Vykdomasis komitetas nusprendė nebepratęsti rekomendacijų dėl Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose draudžiant naudoti nacionalinę simboliką.
Kai kurios tarptautinės federacijos pastaruoju metu jau priėmė sprendimus atšaukti ribojimus Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose su nacionaline simbolika. Todėl LTOK šiandien kreipėsi į savo nares ir pakvietė aktyviai komunikuoti principingą poziciją tarptautinėms sporto organizacijoms.
„Ypač svarbu, kad sporto bendruomenė išliktų vieninga, principinga ir aktyvi. Kviečiame sporto federacijas nelikti pasyviomis stebėtojomis ir aktyviai komunikuoti principingą poziciją tarptautinėms federacijoms: tol, kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, neleisti Rusijos sportininkams su nacionaline simbolika grįžti į tarptautines arenas“, – sako LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Nacionalinės federacijos turi realią galimybę prisidėti prie sprendimų formavimo. Jos gali paskatinti tarptautines organizacijas vertinti ne tik pasikeitusias IOC rekomendacijas, bet ir platesnį kontekstą – tebesitęsiantį karą, tarptautinės teisės pažeidimus ir olimpinių vertybių apsaugą.
„LTOK pozicija šiuo klausimu išlieka aiški ir griežta – nepritariame sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar ją remiančios Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionaline atributika, kol Ukrainoje tęsiasi karas“, – tvirtina D. Gudzinevičiūtė.
LTOK taip pat atkreipia dėmesį į Rusijoje išsikerojusias nesąžiningo sporto problemas, nesuderinamas su olimpinėmis vertybėmis ir sąžiningo varžymosi principais.
Prieš kelias savaites Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA) paskelbė, kad, išanalizavus Maskvos laboratorijos duomenis, daugiau nei 300 Rusijos sportininkų sulaukė sankcijų dėl antidopingo taisyklių pažeidimų. Pati WADA šį tyrimą įvardijo kaip vieną sėkmingiausių antidopingo operacijų istorijoje.