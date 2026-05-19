Prieš kovą dėl vietos Europos lygoje Lietuvos tinklinio rinktinė repetavo Estijoje

Lietuvos tinklininkių varžovėmis bus Danijos, Liuksemburgo ir Albanijos rinktinės.
Specialisto iš Lenkijos Mateuszo Zarczynski treniruojamos Lietuvos tinklininkės savaitgalį viešėjo Estijoje, kur sužaidė dvejas draugiškas rungtynes su šios šalies nacionaline komanda.
Pirmajame susitikime pergalę 3:1 (25:20, 25:21, 16:25, 25:22) šventė estės, taip pat 15:11 laimėjusios ir papildomą setą.
Susiję straipsniai
Kitą dieną po itin atkaklios kovos lietuvės pasiekė revanšą 3:2 (25:16, 25:21, 15:25, 14:25, 15:13). Šiose rungtynėse Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai žaidė Martyna Paukštytė su 14 taškų.
Lietuvos rinktinės vadovas Vidas Makauskas labiausiai džiaugėsi tinklininkių demonstruojama fizine forma. Jo teigimu, pasirinktas pasiruošimo planas sportuoti kiekvieną dieną bei keliskart per savaitę – po dukart į dieną, pasiteisino. Lietuvos tinklininkės fizine forma nenusileido nei latvėms prieš savaitę, nei šį savaitgalį – estėms.
„Mūsų pirmas šešetas tikrai atrodo gerai. Savo braižu Estijos komanda yra labai panaši į Danijos, todėl šie draugiški susitikimai tikrai išeis į naudą. Žinoma, išryškėjo tam tikros detalės, ties kuriomis dar turime laiko padirbėti. Iš esmės fiziškai esame tikrai neblogai pasiruošę, o kaip seksis taktiškai, priklausys nuo to, kaip treneris perteiks žinias žaidėjoms, arba kaip jos sugebės jas priimti“, – aiškino V. Makauskas.
Pasak rinktinės vadovo, gerokai stipresnėmis tinklinio tradicijomis galinčios pasigirti estės liko nustebusios lietuvių žaidimu ir taip pat liko patenkintos gera praktika prieš tolimesnes kovas.
V. Makauskas neslepia, kad Lietuvos rinktinėje jaučiama patyrusių ir tarptautiniame lygyje daug patirties turinčių Rūtos Staniulytės bei Monikos Šalkutės įtaka rinktinės žaidimui. Tuo pačiu jos suteikia impulsą dar labiau stengtis ir jaunesnėms rinktinės narėms.
„Turime tikrai stiprius centrus, neblogus opozitus. Kai kur atrodome silpniau, bet šias spragas mėginsime užkamšyti. Atrankoje stengsimės išnaudoti stipriąsias puses. Rungtynės su Estija parodė, kad kai kuriose pozicijoje mes niekuo nenusileidžiame ir net pranokstame varžoves“, – svarstė V. Makauskas.
Kalbėdamas apie jaunimą, V. Makauskas palinkėjo, kad perspektyvios sportininkės nebijotų konkurencijos ir nepasiduotų siekdamos savo tikslo.
„Iš atsarginių dalių turime sukonstruoti variklį ir su juo judėti pirmyn. Dabar variklį surinkome, todėl bandysime važiuoti pirmyn“, – šypsojosi rinktinės vadovas.
Galutinė Lietuvos rinktinė sudėtis turėtų būti paskelbta šios savaitės pabaigoje. Šiek tiek baimės rinktinės vadovams ir treneriams sukėlė vienos iš žaidėjų patirta trauma. Dėl to dabar yra laukiama gydytojų verdikto ir bus sprendžiama dėl pokyčių sudėtyje.
Kovą dėl vietos Europos lygoje lietuvės pradės gegužės 29 dieną 20 val. rungtynėmis su Danija. Gegužės 30 dieną 16 val. Lietuvos rinktinė žais su Liuksemburgu, o 31 dieną 16 val. – su Albanija.
Lietuvos tinklinio federacija deda pastangas, kad rinktinės kovas būtų galima stebėti nemokamai.
„Su nekantrumu laukiame artėjančių varžybų ir šiuo metu su Europos tinklinio konfederacijos (CEV) atstovais vykdome derybas dėl galimybių Lietuvos sirgaliams turnyrą Danijoje matyti nemokamai. Tikimės, kad pavyks visus žiūrovus pakviesti prie ekranų palaikyti mūsų merginas“, – teigė LTF generalinė sekretorė Alisa Česnulevičiūtė.
Ji taip pat atskleidė, kad savaitgalį vykusiame CEV Tarybos susitikime buvo sulaukta didelio kolegų palaikymo dėl Lietuvos rinktinės starto.
„Europos tinklinio bendruomenė aktyviai seka mūsų jaunimo pasirodymus tarptautiniuose čempionatuose, todėl visi nuoširdžiai džiaugiasi Lietuvos sugrįžimu į aukščiausio lygio Europos tinklinio šeimą, – pabrėžė LTF generalinė sekretorė. – Mūsų jaunosios sportininkės garsėja išskirtiniu užsispyrimu bei kovingumu – neabejojame, kad šias savybes jos demonstruos ir aikštelėje. Puikiai suprantame, kad kelias tikslo link reikalauja kantrybės ir didelio darbo. Tačiau mes nuosekliai tikime savo komanda ir neabejojame, kad, žingsnis po žingsnio, galime užtikrintai konkuruoti su Europos rinktinėmis.“
Lietuvos moterų tinklinio rinktinė atkurta po dešimties metų pertraukos.