„Esu Augustas Muliuolis, oficialiai regbio treneriu dirbu 6 metus, neoficialiai – šiek tiek ilgiau. Per šį laikotarpį savo treniruojamų sportininkų varžybas esu praleidęs du kartus: vieną kartą dėl ligos, antras kartas buvo praėjusį savaitgalį. Varžybas praleidau, nes jose dalyvauti man buvo uždrausta“, – savo ilgą paaiškinimą pradeda A. Muliuolis.
A. Muliuoliui buvo uždrausta net trejus metus tiek dalyvauti Lietuvos regbio federacijos (LRF) organizuojamuose turnyruose, tiek ir treniruoti vaikus, iš esmės uždarant kelius jo profesinei veiklai.
Kauno sporto mokykloje „Gaja“ dirbantis specialistas teigia, kad dėl to buvo kaltas epizodas gegužės 3-iąją vykusiose jaunučių regbio-7 čempionato rungtynėse, kai į finalą pateko dvi jo treniruojamos komandos: „SM-Gaja-3“ ir „SM-Gaja-4“.
Paprastai tokiu atveju yra skiriamas rezultatas 30:0 vienos ar kitos komandos naudai, kad būtų išvengta įtarimų ar spekuliacijų. Visgi tąkart buvo pasirinktas kitas būdas.
„II-ojo turo finalo metu nusprendėme rungtynes žaisti ir padidinti naudingiausio komandos žaidėjo rezultatyvumą, leisdami jam surinkti kuo daugiau taškų. Ar šis sprendimas protingiausias, kokį esu padaręs per gyvenimą?
Nemanau, bet jis visiškai neįtakojo galutinės komandų rikiuotės bendroje turnyro lentelėje, kurioje abi mūsų treniruojamos komandos užima pirmą ir antrą vietas. Taip pat šis veiksmas nepadarė įtakos naudingiausio turo žaidėjo rinkimuose, nes jau iki finalo buvo aišku, kad juo taps mūsų komandos lyderis“, – pasakojo treneris.
Būtent toks veiksmas iššaukė federacijos reakciją. Rungtynėms joms vykstant vieno iš organizatorių reikalavimu buvo nutrauktos. Po dviejų dienų Etikos ir drausmės komisijos posėdyje treneriui buvo skirta 3 metų diskvalifikacija.
„Prie prisistatymo pamiršau paminėti – tikrai nesu mėgstamiausia Lietuvos regbio asmenybė, gal sakyčiau kiek atvirkščiai“, – rašo A. Muliuolis ir teigia, kad, jo nuomone, dėl tokio sprendimo didžiąja dalimi kaltas yra vienas žmogus – Paulius Zubavičius.
Netrukus „Gajos“ treneris pradėjo vardinti įvykius, kuriuose neigiamame fone yra minimas P. Zubavičius.
„2022 metai, kovo 13 diena, vaikų varžybos, žaidžia Kauno ir Šiaulių komandos. P. Zubavičius, neatstovaudamas nė vienai iš šių komandų, būdamas varžybų koordinatoriumi, leidžia sau stovėti prie aikštės ir rėkti ant mano vaikų, jog jie ne taip žaidžia.
Pradedu filmuoti įvykį, pamatęs kamerą P. Zubavičius nesusitvardo: „ Ką tu žiūri? Ką tu nori? Priepisa. Išmokink pirma savo žaidėjus žaist normaliai. Debilas…“ – pasakoja A. Muliuolis, pridėdamas ir situacijos vaizdo įrašą.
„Per mano darbo Kaune laikotarpį P. Zubavičius ne kartą vyko susitikti su mano direktoriumi (turi omenyje SM „Gaja“ vadovą Dainių Šimkaitį – red.) ir kaltino mane visais įmanomais būdais“, – kiek vėliau teigia A. Muliuolis.
Įdomu tai, kad tame pačiame posėdyje buvo priimtas ir kitas sprendimas – iki liepos 1 dienos nušalinti ir abiejų vaikų regbio komandų žaidėjus, taip jiems uždraudžiant dalyvauti trečiajame čempionato etape.
Po dviejų etapų pirmąsias dvi vietas užima būtent „SM-Gaja-4“ (32 įskaitiniai taškai) ir „SM-Gaja-3“ (28 įskaitiniai taškai) komandos, todėl toks sprendimas iš esmės lemia tai, kad titulo laimėti nė vienai iš jų nebepavyks.
„Tas pats minėtas asmuo – Paulius Zubavičius – jau ir anksčiau yra teikęs skundus Etikos ir drausmės komisijai dėl mano veiksmų, tačiau jie nepasiekė rezultato. Vėliau jis pats tapo šios komisijos nariu ir įgijo balsavimo teisę. Taigi šiuo metu žmogus, etikos ir drausmės pavyzdys - Paulius Zubavičius, sprendžia mano kaip trenerio likimą“, – rašo A. Muliuolis, įrašo pabaigoje pridėdamas grotažymę #susidorojimas.
Kaltina fantazijomis
Lrytas pavyko susisiekti su istorijos antiherojumi tapusiu P. Zubavičiumi.
„Čia jo yra fantazijos ar dar kažkokie. Jo yra, ne mano“, – kategoriškai pokalbį pradėjo P. Zubavičius.
Ilgame A. Muliuolio tekste daugybę kartų minimas treneris teigia „Facebook“ įrašo net negalintis matyti.
„Mane gali minėt. Jei aš esu toj komisijoj, tai ką aš? Aš nematau, ką jis rašo – esu užblokuotas. Jei kažką matyčiau, pakomentuočiau“, – teigė jis.
Iš pradžių P. Zubavičius teigė, kad yra užsiėmęs, tačiau išgirdęs, kad yra netiesiogiai kaltinamas susidorojimu, nusprendė pokalbį pratęsti. „Aš su juo susidorojau?“ – emocingai paklausė pašnekovas.
Paaiškinus, kad yra suponuojama tokia žinutė, P. Zubavičius į tai sureagavo ramiai, tačiau po to dar kartą kaltę nukreipė į drausmės komisiją.
„Yra kaip yra, viskas gerai. Negaliu aš nieko komentuot, suprantat? Komisija yra kolegialus organas iš ne vieno asmens – susidarykit patys nuomonę. Tai yra jo fantazijos. O ką jis ten šmeižia, tai teks atsakyti – čia kitas klausimas.“
Paklaustas, ar ketintų imtis teisinių veiksmų, P. Zubavičius nepanoro kalbėti plačiau.
„Aš jums nieko nesakysiu. Nekomentuosiu kol kas, kol nematau, kas ten yra pilnai parašyta“, – iš pradžių teigė jis. Paklaustas, ar susipažinęs su tekstu sutiktų pateikti komentarą, P. Zubavičius buvo lakoniškas.
„Nežinau, nežinau, matysim. Kol kas ačiū“, – pasakė jis ir baigė pokalbį.
Federacija sako viena, mokykla – kita
„Situacija ten aiški – sutartos varžybos buvo. Pagal „World Rugby“ taisykles pritaikė nuobaudą. Aš komisijoj nesu, negaliu komentuoti. Vienaip ar kitaip yra viskas aprašyta“, – Lrytas situaciją komentavo LRF prezidentas Edmundas Ščavinskas.
Situacija unikali – rungtyniavo dvi to paties trenerio vadovaujamos komandos. Ar tai – iš tikrųjų sutartos rungtynės, asmeninės nuomonės E. Ščavinskas pateikti negalėjo.
„(ilga pauzė, atsidūsta) Gal tegul komisija pakomentuoja“, – teigė jis.
„Gavom ir tėvų raštus. Mokykla pati „Gaja“ sako, kad taip, su treneriu sutinkam (turi omenyje jo nušalinimą – red.), jis suspenduotas, viskas gerai, sako, leiskit vaikam žaisti. Sprendimai bus priimti. Iš esmės pati mokykla „Gaja“ nieko prieš už trenerio suspendavimą, vadinasi, kažkas buvo“, – pasakojo federacijos prezidentas.
Įdomu tai, kad su tokiu teiginiu pati mokykla kategoriškai nesutinka.
„Ne, ne, ne, ne, ne... Jeigu taip man kas sakytų, tai aš tuomet atgal piktai į federaciją [sakyčiau]. Nieku gyvu.
Sporto mokykla tikrai 130 procentų nesutinka su tuo, jokios tokios komunikacijos nebuvo. Aš stengiuosi raštiškai bendraut, kad po to nebūtų ne taip interpretuojami mano žodžiai, – Lrytas teigė SM „Gaja“ direktorius Dainius Šimkaitis. – Kad Augusto nušalinimas kažkoks turi būt, jo, aš sutinku, kad jam turi būt kažkokia drausminė priemonė.
Tai yra labai neprotingas poelgis, tai yra prieš sportinį principą. Bet 3 metai?.. Žmonės federacijoje, jiems juoda-balta: pamatė „World Rugby“, kad yra 3 metai už manipuliavimą varžybų baigtim, „tai ir viskas, mes laikomės tos nuostatos“. Bet kur situacijos varžybų manipuliavimo? Jos nėra lygiagrečios.“
Visgi pašnekovas pripažino, kad pats A. Muliuolis yra karšto būdo treneris, neretai siekiantis „ieškoti teisybės“, o toje situacijoje jis buvo neteisus.
„Dėl Augusto Muliuolio turiu pasakyt, kad jo elgesys buvo kvailas, taip labai tiesmukiškai pasakant. Tikrai ne pats protingiausias buvo jo poelgis. Tai nėra sporto etikos aukščiausias elgesys finaluose pamėgint padaryt didesnį taškų skaičių vienam žaidėjui. Jis suprato, kad padarė ne patį geriausią sprendimą, jis sutiko nutraukt tas varžybas. Tas manipuliavimas varžybų baigtim, kas yra skambiai sakoma, nėra taip juoda-balta“, – teigė D. Šimkaitis.
„Yra tų apraiškų, aš negaliu sakyt, tikrai ar ne tikrai, bet kad yra kažkoks susidorojimas galimas per neadekvačius sprendimus, tai taip. Dėl to mes dabar turim 20 dienų pateikt apeliaciją Etikos ir drausmės komisijos sprendimui. Mes apeliacijai esam pasiruošę ir šiandien ar rytoj turėtume išsiųst“, – kiek vėliau pasakojo pašnekovas.
Dėl konkrečiai minimų D. Šimkaitis epizodų su P. Zubavičiumi komentuoti negalėjo, nes tuo metu nėjo SM „Gajos“ direktoriaus pareigų.
„Diplomatiniai keliai tokie eina, kad kalbi su vienais, antrais, trečiais, mėgini pasakyti, kad „žiūrėkit, chebra, regbis nėra tokia didelė sporto šaka, kad galėtume taškytis tiek treneriais ir dėt 3 metų baną“. Juk čia ne krepšinis. Viso labo mažiau negu 1000 regbininkų yra Lietuvoj, trenerių irgi nedaug.
Augustas, kad ir karšto charakterio, yra vienas iš vedančių trenerių. Tai yra nuosprendis. Bendruomenei tai yra didelis praradimas. Aš girdžiu, kad federacijoje žmonės tai irgi supranta“, – pasakojo D. Šimkaitis.
D. Šimkaičio nuomone, į P. Zubavičiaus užimamas pareigas dėmesį atkreipti vis dėlto reikėtų.
„Šiek tiek įsigilinant į federacijos veiklą, Paulius Zubavičius yra ir Etikos ir drausmės komisijos narys, ir valdybos narys, ir trenerių tarybos narys – 3 organai. Aš neturiu tiek kompetencijos vertinti, ar tai yra interesų konfliktas, bet, mano supratimu, yra nemaža galimybė, kad yra interesų konfliktas vienam žmogui būti ir etikos ir drausmės komisijoj.
Sprendimai yra didžiuliai. Etikos ir drausmės komisija gali padaryt, ką nori. Apeliaciją mes valdybai rašom. Iš esmės tas sprendimas buvo labai buldozeriu priimtas, nes varžybos buvo gegužės 3-ią, gegužės 5-ą jau turėjom komisijos sprendimą, nors jų darbo reglamente parašyta, kad pasiaiškinimui yra skirtos penkios darbo dienos. Augustui buvo per „Messengerį“ išsiųstas prašymas paaiškinti situacija, jis sako „aš nesuprantu, apie ką kalbat“.
Tai buvo priimta kaip pasiaiškinimas. Kažkokio oficialaus paaiškinimo jis net neparašė. Per dvi dienas „iškept“ sprendimą, nušalint trenerį trims metams ir vaikus suspenduot iki sezono galo... Protokoliškai tai buvo labai netvarkinga. Kodėl? Man niekas neatsakė. Aš Pauliaus [Zubavičiaus] klausiau „kodėl jūs taip greit viską darot?“. Rimtas sprendimas. Atsakymo, deja, negavau“, – emocingai komentavo „Gajos“ direktorius.
D. Šimkaitis teigė, kad iki šiol stengėsi bendrauti tik raštiškai, kad būtų išvengta interpretacijų ir jo žodžiai nebūtų suprasti neteisingai.
Sporto mokykla kreipėsi ir į Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai pavaldžią Sportininkų atstovo instituciją. Šias pareigas užimanti Laura Montvilaitė Lrytas patvirtino, kad yra pradėjusi tyrimą.
„Sąžiningai pasakius, skauda širdį. 14-mečiams tai yra pats problematiškiausias amžius, paauglystė, jie turi visokių emocinių iššūkių, sportas juos laiko. Dabar tai yra bum – tu fiksini varžybas, nebevažiuosi dalyvaut. Kas gali su vaikais nutikt? Gali išsibarstyt, gali pasukt kitais keliais. Ar mes tikrai to norim dėl kažkokių vidinių nesutarimų?“ – kalbėjo D. Šimkaitis.
„Jie oficialiai traktuojami kaip bendrininkai. Kaip jaunučiai, 14-mečiai, gali būti bendrininkai? Man šito sveikas protas „neišneša“ ir aš negaunu jokio paaiškinimo“, – pareiškė D. Šimkaitis.
Federacijos prezidentas E. Ščavinskas patikino, kad Etikos ir drausmės komisija antradienį rengs atskirą posėdį, kuriame bus diskutuojama dėl galimo draudimo vaikams rungtyniauti Lietuvos čempionate pakitimo.
