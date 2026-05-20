D. Dirksčio skausmai Tailande – to dar neregėjo per visą savo gyvenimą

24-erių lietuvis dar visai neseniai pasidalino nuotraukomis iš Tailando, kuriose jis skelbė prisijungęs prie Ukrainos kovotojo, ONE čempiono Romanu Kryklia treniruočių komandos.
Viename iš naujausių įrašų lietuvis teigė, kad Tailande vyksiančių treniruočių metu jam teko išvysti tai, kuo dar neteko susidurti gyvenime.
„Čia kiekvieni sparingai sunkesni už bet kurią mano profesionalią ar mėgėjų kovą. Pirmą treniruotę 4 ryto vos atsibudęs jau gauni tokius smūgius, kad jei ranka ne vietoj, gali eit atgal miegoti“, – rašė D. Dirkstys, pridėdamas nuotrauką su prakirsta kakta.
Vis dėlto lietuvis stengėsi įžvelgti ir teigiama savo skausmų pusę.
„Smagiausia, kad niekad gyvenime taip greit netobulėjau“, – tęsė jis.
D. Dirksčio ir S. Maslobojevo kova pagal kikbokso taisykles įvyks rugsėjo 26-ąją.
Ilgai laukta ir bene daugiausiai kalbų sulaukusi, ir emocijų jau spėjusi sukelti dvikova įvyks pagal kikbokso taisykles svorio kategorijoje iki 94 kg.
„Be jokios abejonės – tai yra didžiausia kova Lietuvoje, tai yra didžiausia kova Lietuvos istorijoje. Patys matome, kiek laiko augo ši kova, kaip jos kūrimas buvo brandinamas. Manau, kad šiuo metu ši kova yra žmonėms labiausiai įdomi ir kelia didžiausią susidomėjimą Lietuvos istorijoje“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
