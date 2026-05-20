Geležinė disciplina istorinėje scenoje: Jūrmaloje – kvietimai į atrankos turnyrą „Austria Oak Pro Qualifier“.

Šį turnyrą suorganizavo didžiausias kultūrizmo organizatorius regione „NPC Baltic“. „Aukščiausio lygio kovoms organizatoriai parinko ypatingą vietą – istorinę Dzintarų koncertų salės Mažąją salę.
Šis 1936 m. statytas medinės architektūros šedevras ir valstybinės reikšmės kultūros paminklas suteikė turnyrui išskirtinės estetikos.
Jis išsiskiria unikalia Art Deco elegancija bei jaukumu suteikė raumenų ir simetrijos šventei neprilygstamą estetiką. Istorinėje erdvėje, apsuptoje ošiančių pajūrio pušų, net 7 skirtinguose divizionuose dėl geriausiųjų vardo petys į petį kovojo stipriausi sportininkai iš keturių valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.
Šio masto renginio sėkmė – tai rezultatas, kurį pasiekė stipriausias kultūrizmo organizacinis tandemas regione, kurį nuo pat „NPC Baltic“ veiklos pradžios kartu kuria lietuvis Karolis Žilinskas ir Maria Ibarra iš JAV.
K. Žilinskas jau ne vienerius metus kryptingai keičia Baltijos šalių kultūrizmo kultūrą, siekdamas vietos atletams suteikti aukščiausio lygio platformą, o kartu su juo nuo pat pirmųjų žingsnių dirbanti M. Ibarra atneša neįkainojamą savo amerikietišką patirtį iš prestižiškiausių planetos varžybų „Mr. Olympia“.
Šis ilgalaikis tarptautinis duetas sujungė K. Žilinsko energiją bei regiono specifikos valdymą su M. Ibarra globaliu autoritetu ir griežtais pasauliniais standartais.
Jų nuosekli bendra partnerystė ne tik garantavo nepriekaištingą varžybų eigą Mažojoje Dzintarų salėje, bet ir galutinai įtvirtino Baltijos šalių sceną kaip pilnavertę bei elitinę pasaulinio „NPC Worldwide“ žemėlapio dalį.
Maksimalūs reikalavimai: nuo tarptautinių teisėjų iki nepriekaištingo įvaizdžio
Šis turnyras išsiskyrė bekompromise kokybe – visos varžybos vyko laikantis itin griežtų tarptautinių standartų bei oficialių „NPC Worldwide“ taisyklių.
Siekiant užtikrinti maksimalų vertinimo objektyvumą ir profesionalumą, į Jūrmalą buvo sukviesta elitinė teisėjų komanda, kurią delegavo JAV centrinis organizacijos biuras – scenoje pasirodžiusius keturių šalių atletus vertino patyrę IFBB Pro lygos teisėjai iš Vengrijos, Danijos bei Švedijos.
Kultūrizmo pasaulyje IFBB Pro teisėjo statusas yra aukščiausias įmanomas įvertinimas teisėjo karjeroje – tai specialistai, turintys teisę teisėjauti pačiose prestižiškiausiose planetos varžybose, įskaitant ir „Mr. Olympia“ turnyrą.
Jie vertina atletus pagal griežtus kriterijus: proporcijas, kūno simetriją, raumenų ryškumą bei sceninį pristatymą (pozavimą). Tokio lygio teisėjų komanda užtikrino, kad „NPC Baltic“ varžybose neliko vietos šališkumui.
Ne mažesnis dėmesys buvo skirtas ir vizualiam sportininkų išpildymui: kad scenos apšvietimas idealiai išryškintų kiekvieną raumenų grupę, atletų grimavimu rūpinosi oficialūs šio sporto lyderiai – profesionali „Pro Tan Europe“ komanda iš Vengrijos.
Kova dėl elito statuso ir bilietai į „Austria Oak Pro Qualifier“
Lietuvos, Latvijos ir Estijos sportininkams, regional qualifier varžybos Baltijos regione yra privalomos prieš norint vykti į Pro Qualifier varžybas bet kurioje pasaulio šalyje, kuriose galima tapti profesionalais ir kovoti dėl, visų taip trokštamo, kelialapio į Mr. Olympia varžybas JAV.
Turnyro kulminacija tapo bekompromisės kovos septyniuose pagrindiniuose divizionuose, kuriuose pagal oficialų varžybų protokolą dominavo ryškiausios regiono kultūrizmo ir fitneso žvaigždės:
„Men's Bodybuilding“ absoliučioje kategorijoje susikovė keturi skirtingų svorių kategorijų nugalėtojai Martynas Savickas, Marius Jakubonis, Martinis Sleikas ir Žydrūnas Kuseliovas. Absoliučiu nugalėtoju tapo Martynas Savickas, kuris prieš 5 savaites taip pat tapo NPC Baltic organizuoto renginio Taline „Estonia Grand Prix“ absoliučiu nugalėtoju.
„Men's Classic“ Physique dėl absoliutaus nugalėtojo titulo susikovė dviejų ūgio kategorijų nugalėtojai Dominykas Jukumas ir Martinas Sleikas, kuris ir tapo absoliučiu diviziono nugalėtoju.
„Men's Physique“ divizione neaplenkiamas buvo Latvijos atstovas Renaras Janis Bronka.
„Women's Bikini“ dėl absoliutaus nugalėtojo titulo varžėsi skirtingų ūgio kategorijų nugalėtojos: Violeta Kolunova, Vita Kolkovska ir Reda Slavinskaitė. Įspūdingą formą pademonstravo ir absoliučia nugalėtoja tapo lietuvė Reda Slavinskaitė, kuri prieš dvejus metus taip pat iškovojo absoliučios nugalėtojos vardą šiose varžybose.
„Women's Figure“ nugalėtojos titulą iškovojo Lietuvos atstovė Virgina Motiejauskiene, pademonstavus puikų pasirengimą varžyboms.
„Women's Wellness“ divizione pergalę šventė Iana Poutintseva, kuri jau trečius metus iš eilės tampa diviziono nugalėtoja.
„Women's Fit Model“ absoliučia nugalėtoja pripažinta Latvijos sportininkė Olga Spycė.
Šios varžybos sportininkams buvo kur kas daugiau nei kova dėl medalių. Visų septynių divizionų absoliutūs nugalėtojai iškovojo ne tik absoliučių nugalėtojų titulus, bet ir specialius „NPC Worldwide / IFBB Pro League Austria“ kvietimus.
Šis išskirtinis prizas garantuoja sportininkams nemokamą, pilnai apmokėtą dalyvio mokestį rudenį vyksiančiose prestižinėse „Austria Oak Pro Qualifier“ varžybose, kuriose bus kovojama dėl profesionalo (IFBB Pro Card) statuso. Tokia „NPC Baltic“ dovana dar kartą įrodė, kad šis turnyras Mažojoje Dzintarų salėje atveria tiesiausią kelią Baltijos šalių talentams į pasaulinį olimpą.
Komandinėje įskaitoje trečioji vieta atiteko latvių komandai „Violet Team“, antroji taip pat latvių komandai „Team Ed Nauman Lift Club“ ir geriausia komanda tapo lietuvių „Rino Team“, kuri prieš 5 savaites taip pat laimėjo komandinę taurę „NPC Estonia Grand Prix“ turnyre Taline ir įrodė, kad šį sezoną, jie yra nenugalimi.
Kitas sustojimas – Vilnius
Nors Jūrmalos turnyro aistros dar nespėjo atvėsti, „NPC Baltic“ organizatoriai poilsiui laiko nepalieka. Oficialiai skelbiama, kad sekančios didžiulės organizacijos varžybos kelsis į Lietuvos širdį.
Rugsėjo 20 dieną Vilniuje nugriaudės ilgai lauktas ir masiškas turnyras „NPC Power of the Knight regional qualifier Powered by FEN sport nutrition“. Atletai jau dabar kviečiami pradėti pasiruošimą rudenio kovoms, kurios žada dar karštesnę atmosferą ir naujus iššūkius scenoje.