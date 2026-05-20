Ričardas Berankis kibo į mokslus

Pasak R. Berankio, kelionėje iš profesionalaus sportininko vaidmens į trenerio ir sporto vadybos pasaulį padeda karjeros metu sukaupta patirtis, bet reikia ir naujų žinių.
„Labai naudinga. Aišku, nemaža dalis dėstomų dalykų man yra žinomi ar net, sakyčiau, įaugę į kraują. Jie buvo mano kasdienybė daugiau nei 20 karjeros metų. Visgi, tikrai nesakysiu, kad žinau viską. ITF kursuose, „La Liga“ universitete įgytos žinios man leidžia suprasti kodėl ir kaip veikia dalykai, kurie kartais atrodydavo savaime suprantami“, – sako R. Berankis.
ITF trenerio licencija
Šiuo metu R. Berankis dalyvauja ITF „Level 2“ trenerių programoje, skirtoje specialistams, dirbantiems su 6–14 metų amžiaus sportininkais. Buvęs Lietuvos vyrų teniso rinktinės lyderis jau išlaikė 2 teorinius egzaminus, kuriuos sudarė po 30 klausimų.
Prieš egzaminus mėnesį vyko nuotolinės paskaitos, kasdien trukdavusios po 2,5 valandos.
„Lengva tikrai nebuvo. Studijuojame įvairius dalykus – teniso techniką, biomechaniką, psichologiją, taktiką. Taip pat pedagogikos elementus – kaip jauniesiems tenisininkams efektyviausiai perduoti visas šias žinias“, – pasakoja R. Berankis.
Birželio mėnesį buvusi 50-a pasaulio raketė vyks į Valensiją, kur laikys praktinį egzaminą – turės suplanuoti ir pravesti treniruotę, paaiškinti, kodėl pasirinko vieną ar kitą treniruotės elementą ar pratimą.
R. Berankio kelias link ITF „Level 2“ licencijos yra kiek trumpesnis nei tokių aukštumų tenise nepasiekusių ar jo profesionaliai nežaidusių būsimųjų trenerių. ATP šimtuko žaidėjams yra parengta speciali sutrumpinta mokymosi ir atsiskaitymų programa.
Vis dėlto ties „Level 2“ kvalifikacija lietuvis sustoti neketina. Ateityje jis planuoja siekti ir ITF „Level 3“ licencijos, orientuotos į darbą su profesionaliais tenisininkais.
Paskaitas Madride skaito „Real“, „La Liga“ ir F-1 vadovai
Be ITF kursų, R. Berankis taip pat studijuoja Madride įsikūrusiame „La Liga“ universitete, kur siekia magistro laipsnio. Tokia galimybė atsirado ATP ir „La Liga“ partnerystės dėka – buvę profesionalūs tenisininkai gali tęsti karjerą sporto industrijoje gilindami vadybos, komunikacijos ir sporto organizacijų valdymo žinias.
Tarp R. Berankio kursiokų Madride ir ne vienas korte karjeros metu sutiktas kolega. Pavyzdžiui, Latvijos teniso pažiba Ernests Gulbis, britas Kyle Edmundas, vieni iš geriausių visų laikų dvejetų žaidėjų pasaulyje pakistanietis Aisam-ul-Haq Qureshi ir indas Rohanas Bopanna.
Du kartus per savaitę R. Berankiui tenka dalyvauti nuotolinėse paskaitose, taip pat numatyti ir trys savaitės trukmės vizitai į Madridą. Pirmasis jų jau įvyko balandžio mėnesį. Gruodį studentų laukia baigiamojo darbo gynimas.
„Labai įdomu, paskaitas universitete skaito praktikai – didžiausių pasaulio klubų ir sporto organizacijų komunikacijos, rinkodaros, komercijos vadovai, teisininkai. Tarp organizacijų – „La Liga“, Madrido „Real“ ir „Atletico“ futbolo klubai, Formulė-1. Tikrai daug įvairios informacijos, nėra lengva, bet, kaip sakiau, tikrai labai įdomu ir naudinga“, – teigia R. Berankis.
Nuo šių metų pradžios Ričardas Berankis darbuojasi Vilniaus teniso akademijoje, kur prisideda prie perspektyviausių jaunųjų tenisininkų ugdymo, konsultuoja trenerius bei dalyvauja ilgalaikiuose akademijos vystymo projektuose.
Prie ilgalaikio darbo su jaunaisiais tenisininkais R. Berankis jau prisideda ne tik Vilniaus teniso akademijoje. Šiais metais jis tapo mentoriumi atnaujintame Lietuvos teniso sąjungos Nacionalinių treniruočių stovyklų projekte, kuriame kartu su buvusia penktąja pasaulio rakete Jo-Wilfried Tsonga dirbo su perspektyviausiais šalies dvylikamečiais tenisininkais.
