Šveicarijos ledo ritulininkai begėdiškai pažemino sėkmingai kovojusius austrus – tokio rezultato nebuvo nuo 1949-ųjų

Šveicarai, kurie praėjusiais metais pasaulio čempionės titulą po pratęsimo padovanojo amerikiečiams, kol kas šventė įspūdingiausia varžybų pergalę. Iki tol kanadiečiai buvo nugalėję italus 6:0.
Be to, tai yra didžiausia šveicarų pergalė IIHF turnyruose nuo 1949 metų, kai šios šalies atstovai įveikė austrus 10:1.
Šveicarijos ekipa jau pirmame kėlinyje išsiveržė į priekį 4:0. Antrame kėlinyje šeimininkai austrams pridėjo 3 įvarčius, o trečiame – tik 2.
Du įvarčius į austrų vartus pelnė NHL „New Jersey Devils“ komandos puolėjas ir kapitonas Nico Hishieras.
Nors austrai į varžovų vartus smūgiavo 16 kartų, o šveicarai – keturiais smūgiais daugiau, tačiau iki tol tris laimėjimus iš tiek pat galimų turėję austrai nė karto neįveikė Davido Kickerto.
Šveicarai A grupėje iškovojo 4 laimėjimą iš tiek pat galimų ir turi 12 taškų. Pralaimėjimų šioje grupėje dar nėra patyrę tris laimėjimus iškovoję suomiai.
Austrai dar nė karto pasaulio čempionatuose nebuvo laimėję pirmųjų trijų mačų, tačiau pasaka baigėsi ties ketvirta akistata.
B grupėje vos nesulaukta nemenkos sensacijos – vieni iš autesaiderių Italijos ledo ritulininkai pirmavo prieš Čekijos atstovus 1:0, tačiau galiausiai krito 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).
Italai įvartį įmušė 2 kėlinyje, kai 9 min. pasižymėjo Nicholas Saracino. Čekai atsitiesė trečiame kėlinyje, kai įvarčiai krito 5, 11 ir 19 min.
Čekai dabar B grupėje po 4 mačų turi 10 taškų. Italai pralaimėjo visus keturis mačus ir pelnė per juos 2 įvarčius, o praleido 17.