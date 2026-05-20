SportasKitos naujienos

V. Gaubas vėl artėja prie „Roland Garros“ pagrindinio turnyro – lieka žengti vieną žingsnį

2026 m. gegužės 20 d. 20:18
Lrytas.lt
Prancūzijos sostinėje Paryžiuje ir toliau tęsiasi prestižinio „Didžiojo kirčio“ serijos „Roland Garros“ teniso turnyro kvalifikacija. Trečiadienį vienintelis mūsų atstovas šiame turnyre 21-erių Vilius Gaubas (ATP-133) antrajame rate kovėsi su 26-erių brazilu Joao Lucasu Reisu da Silva (ATP-200) ir po trijų setų kovos šventė pergalę 4:6, 6:3, 6:4. Tad lietuviui lieka sėkmingai sužaisti paskutinė atrankos mačą ir jis pirmą kartą patektų į šį prestižinį turnyrą.
Daugiau nuotraukų (2)
Šios dvikovos pirmame sete lietuvis pirmavo 2:0, tačiau brazilas atsitiesė ir jau po penktojo geimo pirmavo 3:2, o galiausiai L. R da Silva pirmą setą laimėjo 6:4.
Antrame sete V. Gaubas bandė diktuoti sąlygas ir pirmavo 2:1. Nors brazilas bandė ir vėl surasti priešnuodžių, sėkmingiau kovojęs mūsiškis setą laimėjo 6:3, o trečiąjį – 6:4.
Susiję straipsniai
Lietuviai skirtingai pasirodė „Challenger“ turnyruose

Lietuviai skirtingai pasirodė „Challenger“ turnyruose

V. Gaubas įveikė pirmąjį „Roland Garros“ atrankos etapą

V. Gaubas įveikė pirmąjį „Roland Garros“ atrankos etapą

V. Gaubas apmaudžiai suklupo Portugalijoje

V. Gaubas apmaudžiai suklupo Portugalijoje

Šie tenisininkai buvo susitikę 2026-ųjų vasarį ATP 250 turnyro Čilėje kvalifikacijoje ant grunto. Tąkart V. Gaubas šventė lengvą pergalę – 6:2, 6:3.
ATP reitinge brazilas pernai buvo pakilęs iki rekordinės vietos – 187-osios pozicijos.
V. Gaubui šį pergalė padovanojo 16 ATP reitingo taškų ir net 48 tūkst. eurų premiją. Lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindinėse varžybose lietuvio laukia ispanas Pablo Llamas Ruizas (ATP-124) arba prancūzas Ugo Blanchet (ATP-160).
V. Gaubas dar niekada nėra žaidęs „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindiniame etape – praėjusiais metais „Roland Garros“ kvalifikacijoje mūsiškis įveikė du ratus ir krito tik lemiamame trečiajame etape.
Bendrą „Roland Garros“ prizų fondą sudaro 61 mln. 723 tūkst. eurų.
TenisasVilius GaubasRoland Garros

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.