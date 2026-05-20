V. Gaubas vėl artėja prie „Roland Garros“ pagrindinio turnyro – lieka žengti vieną žingsnį

Šios dvikovos pirmame sete lietuvis pirmavo 2:0, tačiau brazilas atsitiesė ir jau po penktojo geimo pirmavo 3:2, o galiausiai L. R da Silva pirmą setą laimėjo 6:4.
Antrame sete V. Gaubas bandė diktuoti sąlygas ir pirmavo 2:1. Nors brazilas bandė ir vėl surasti priešnuodžių, sėkmingiau kovojęs mūsiškis setą laimėjo 6:3, o trečiąjį – 6:4.
Šie tenisininkai buvo susitikę 2026-ųjų vasarį ATP 250 turnyro Čilėje kvalifikacijoje ant grunto. Tąkart V. Gaubas šventė lengvą pergalę – 6:2, 6:3.
ATP reitinge brazilas pernai buvo pakilęs iki rekordinės vietos – 187-osios pozicijos.
V. Gaubui šį pergalė padovanojo 16 ATP reitingo taškų ir net 48 tūkst. eurų premiją. Lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindinėse varžybose lietuvio laukia ispanas Pablo Llamas Ruizas (ATP-124) arba prancūzas Ugo Blanchet (ATP-160).
V. Gaubas dar niekada nėra žaidęs „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindiniame etape – praėjusiais metais „Roland Garros“ kvalifikacijoje mūsiškis įveikė du ratus ir krito tik lemiamame trečiajame etape.
Bendrą „Roland Garros“ prizų fondą sudaro 61 mln. 723 tūkst. eurų.