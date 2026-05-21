Naujas Panevėžio sporto metraščio puslapis – „Kovos“ rankininkės pirmą kartą tapo Lietuvos čempionėmis

Panevėžio „Kova“ ketvirtadienį trečiosiose Lietuvos moterų rankinio lygos finalo rungtynėse namie įtikinamai nugalėjo čempionės vardą gynusią „Garliavą“ 32:27 (18:8), laimėjo svarbiausią sezono seriją 3:0 ir pirmą kartą iškovojo šalies pirmenybių aukso medalius.
Šis laimėjimas ypatingas ne vien „Kovos“ klubui, bet ir visam Panevėžio sportui. Panevėžio vyrų komandos buvo Lietuvos futbolo, krepšinio, tinklinio, regbio, rankinio čempionės, o šio miesto moterų komandos Lietuvos pirmenybių aukso medalių nebuvo laimėjusios nė vieno komandinio žaidimo varžybose.
Lietuvos vyrų rankinio pirmenybėse panevėžiečiai aukščiausiais buvo pakilę 2006 ir 2007 metais, kuomet „Vikingmalt“ pavadinimu žaidusi komanda dukart paeiliui tapo čempione.
Panevėžio moterų rankinio komanda, įskaitant visas jos versijas, Lietuvos pirmenybių medalius iškovojo jubiliejinį dešimtąjį kartą.
Dar 1970 metais Panevėžio „Ekranas“ tapo Lietuvos vicečempionu, o atkūrus Nepriklausomybę, įvairiais pavadinimais žaidusios Panevėžio komandos aštuonis kartus laimėjo bronzos medalius (1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010 ir 2025 m.).
Atsinaujinusi Panevėžio moterų komanda „Kovos“ pavadinimu Lietuvos lygoje debiutavo tik 2023 metais. Pirmąjį sezoną „Kova“ pralaimėjo visas 11 rungtynių ir užėmė paskutinę šeštąją vietą, bet jau praėjusį sezoną (2024–2025 m.) tapo daug pavojingesne varžove ir laimėjo bronzos apdovanojimus.
Šiais metais „Kova“ užkopė dar aukščiau ir laimėjo abu svarbiausius šalies rankinio prizus. Lietuvos pirmenybių aukso medalius „Kovos“ rankininkės pridėjo prie vasario mėnesį taip pat pirmą kartą iškovotos Lietuvos taurės.
Panevėžietės prasčiau žaidė tik Baltijos lygoje, kurioje tenkinosi ketvirtąja vieta. Beje, Baltijos lygos pusfinalyje „Kova“ nusileido ne kam kitam, bet „Garliavai“.
Panevėžio rankininkių revanšo ilgai laukti nereikėjo. Finalo serijoje „Kova“ aiškiai pranoko praėjusių metų čempionę „Garliavą“. Tik pirmosiose rungtynėse panevėžietės vos neprisižaidė – iššvaistė aštuonių įvarčių persvarą ir pergalę 27:26 išplėšė tik prieš pat sireną.
Antrąsias rungtynes varžovių arenoje „Kova“ įtikinamai laimėjo 26:21, o ketvirtadienį per trečiąsias rungtynes Panevėžyje kovos beveik nebuvo.
Nors „Garliava“ rungtynių pradžioje trumpai pirmavo, Panevėžio komanda įmetė net septynis įvarčius paeiliui ir jau 14-ąją minutę, po vartininkės Amandos Vareikienės įvarčio, įgijo žymią persvarą 8:2, o 22-ąją minutę triuškino viešnias 14:4. Antrajame kėlinyje „Garliava“ bandė pagriebti gelbėjimosi šiaudą ir sumažino skirtumą (19:14), bet tučtuojau sulaukė dar vieno „Kovos“ smūgio ir 53-iąją minutę panevėžiečių pranašumas vėl tapo dviženklis 30:20.
Abejonių, kad auksas iš „Kovos“ rankų neišsprūs, nebeliko.
Finalo trečiosios rungtynės (serija iki 3 pergalių)
Panevėžio „Kova“ – „Garliava“ 32:27 (18:8). Serija 3:0.
„Kova“: Salamanavičė 7, Kolosovė 6, Jančytė 4, Tuomaitė 4, Šiaučiūnaitė 3, Verbovik 3, Oksaitė 2, Aleknavičiūtė 1, Podolskė 1, Vareikienė 1.
„Garliava“: Baranauskienė 8, Čelpačenko 5, Voskresenskaja 5, Aglinskaitė 3, M.Ustilaitė 2, Lesko 2, K.Ustilaitė 1, Grilauskaitė 1.