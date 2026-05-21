Pasaulio čempionai amerikiečiai nuo pralaimėjimo išsigelbėjo tik pelnę įvartį vokiečiams paskutiniuoju bulitu

Taškų dar neturėję Vokietijos ledo ritulininkai kaip reikiant įsikabino į JAV ekipos atlapus – jau pirmąją mačo minutę pasižymėjo Moritzas Seideris, o rezultatą amerikiečiams išlygino Isaacas Howardas.
Susiję straipsniai
Antrame kėlinyje JAV ekipa išsiveržė į priekį 2:1, bet vokiečiai atsakė dviem įvarčiais. Galiausiai trečiame kėlinyje 14 min. išlyginamąjį įvartį JAV ekipai įmušė Tommy Novakas.
Per penkų minučių pratęsimą abu trejetai turėjo begalę galimybių pasižymėti, tačiau ritulys niekaip nėjo įvartus, tad teko mušti bulitus.
Jau pirmuoju bandymu Joshua Samanskis išvedė Vokietiją į priekį ir amerikiečiai iki ketvirtojo bandymo niekaip negalėjo pasižymėti.
Vis dėlto galiausiai vokiečių vartininką pergudravo Mattas Coronato ir bulitų rezultatas tapo 1:1. Tuomet jau Vokietijos ekipos narys Nicolas Krammeris penktuoju bandymu pergudravo save, nesugebėjo pelnyti įvarčio, o paskutiniu šansu pasinaudojo Ryanas Leonardas.
Jis lėmė, kad po jo įvarčio amerikiečiai šventė galutinę pergalę 4:3.
Tad JAV rinktinė dabar savo sąskaitoje po 4 mačų turi 5 taškus ir užima ketvirtąją vietą. O vokiečiai turi 1 tašką ir yra priešpaskutiniai septinti.
Kitame mače B grupėje Švedija nepaliko jokių šansų Slovėnijai ir ją sudaužė 6:0 (2:0, 4:0, 0:0). Po du įvarčius švedams pelnė Lucasas Raymondas ir Jacobas Rose.
Po šios akistatos švedai B grupėje su dviem pergalėmis po keturių dvikovų turi 6 taškus ir yra penkti, o slovėnai turi vieną laimėjimą ir su trimis taškais užima septintąją poziciją.
JAV ledo ritulio rinktinėLedo ritulysŠvedijos ledo ritulio rinktinė
Rodyti daugiau žymių